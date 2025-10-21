こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
冬の定番！冷え対策アイテムがシリーズ累計販売足数1,600万足を突破※1おうちでのリラックスタイムに、『まるでこたつソックス』
国内靴下売上高No.1※2レッグウェア製造卸販売・岡本株式会社（本社：大阪市西区・本店：奈良県広陵町、代表取締役社長：岡本隆太郎）が販売する足もとの冷え対策商品「まるでこたつ」が、シリーズ累計販売足数1,600万足を突破※1いたしました。
衣替えシーズン、『まるでこたつソックス』で足もとの冬支度
「家のフローリングがひんやりと冷たい…」「帰宅後すぐに足を温めたい！」
『まるでこたつソックス』はそんな方におすすめです。
独自の温熱刺激設計※3が、足首からじんわりと温めてくれます。
さらに、その他の部分には特殊保温素材を使用。あたたまった足もとをふんわり包み込みます。
かじかんだ足もとも、まるでこたつみたいにあったかい。
おうちでのリラックスタイムに、まるでこたつ。
※3…特許第6043982号
おうち時間も気分が上がる！限定カラーが新登場♪
定番カラーには、ルームウエアに合わせやすいグレー・ブラック・モカブラウンをラインナップ。
さらに、25年秋冬限定カラーとしてコーラルピンクとサンタンオレンジが新登場しました！
足もとの冷え対策にも、お気に入りのカラーを取り入れてみませんか。
発売から10年、シリーズ累計販売足数1,600万足※1までの道のり
当初は「三陰交をあたためるソックス」というネーミングで発売したものの、まったくと言っていいほど売れず…
商品はそのままにリブランディングを行い、2015年に『まるでこたつソックス』として登場。難しい言葉は使わず、あたたかさが伝わるネーミングに生まれ変わりました。その結果、売上は17倍※4に。多くのお客様に魅力が届くようになりました。
実際にご着用いただいた方からは、「もう他には戻れない」「自分も使ってよかったし、母も冷え性なのでプレゼントした」など嬉しいお声を頂戴しています。
「まるでこたつ」は、冷え対策アイテムとして多くのお客様に愛されるブランドに成長しています。
※4…13年と16年の岡本㈱出荷実績を比較して伸長率が17倍以上
※1…2025年3月 岡本㈱出荷実績 ※2…2025年8月13日付 繊研新聞による
衣替えシーズン、『まるでこたつソックス』で足もとの冬支度
少しずつ寒さを感じる日が増え、本格的な冬に向け衣替えをされる方も多いのでは。足もとの冬支度はできていますか？
「家のフローリングがひんやりと冷たい…」「帰宅後すぐに足を温めたい！」
『まるでこたつソックス』はそんな方におすすめです。
独自の温熱刺激設計※3が、足首からじんわりと温めてくれます。
さらに、その他の部分には特殊保温素材を使用。あたたまった足もとをふんわり包み込みます。
かじかんだ足もとも、まるでこたつみたいにあったかい。
おうちでのリラックスタイムに、まるでこたつ。
※3…特許第6043982号
おうち時間も気分が上がる！限定カラーが新登場♪
定番カラーには、ルームウエアに合わせやすいグレー・ブラック・モカブラウンをラインナップ。
さらに、25年秋冬限定カラーとしてコーラルピンクとサンタンオレンジが新登場しました！
足もとの冷え対策にも、お気に入りのカラーを取り入れてみませんか。
発売から10年、シリーズ累計販売足数1,600万足※1までの道のり
当初は「三陰交をあたためるソックス」というネーミングで発売したものの、まったくと言っていいほど売れず…
商品はそのままにリブランディングを行い、2015年に『まるでこたつソックス』として登場。難しい言葉は使わず、あたたかさが伝わるネーミングに生まれ変わりました。その結果、売上は17倍※4に。多くのお客様に魅力が届くようになりました。
実際にご着用いただいた方からは、「もう他には戻れない」「自分も使ってよかったし、母も冷え性なのでプレゼントした」など嬉しいお声を頂戴しています。
「まるでこたつ」は、冷え対策アイテムとして多くのお客様に愛されるブランドに成長しています。
※4…13年と16年の岡本㈱出荷実績を比較して伸長率が17倍以上
【商品ラインナップ】
