プラズマ乳酸菌と2種のビタミン(C,B6)を配合したヨーグルトテイストの「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」 を11月4日(火)に新発売

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）は、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と2種のビタミン（C,B6）を配合した機能性表示食品「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」を11月4日（火）より全国で新発売します。また“免疫ケア”で売り上げNo.1※1の「キリン iMUSE（イミューズ） ヨーグルトテイスト」はパッケージを、「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」「キリン iMUSE グリーン」は中味とパッケージデザインを同日にリニューアル発売します。当社は、「プラズマ乳酸菌」入り飲料の商品ラインアップ拡充を通じて、お客様の毎日に、おいしい健康をお届けします。

※1 富士経済「H・Bフーズマーケティング便覧 2025 No.3 機能性表示別市場分析編」免疫対策の機能性表示食品内、2023

年販売高、ブランドシェア

2025年3月にリニューアル発売した「キリン おいしい免疫ケア」シリーズは、健康意識の高まる秋冬だけでなく年間を通した体調管理意識の高まりや、プロモーション施策によるトライアル層の拡大により、販売数量が好調に推移しています※2。また、複数の「信頼できる栄養素など」を同時に満たす製品の需要が経年的に高まっている※3ことから、「プラズマ乳酸菌」に加え、お客様の摂取意向が高い栄養素※4である2種類の「ビタミン（C,B6）」を配合した機能性表示食品「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」を新発売します。

※2 「おいしい免疫ケア」シリーズの1-6月の販売数量が前年比4割増に！6月単月では前年比8割増と大変好調！ | 2025年 |(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/0728_01.html)

KIRIN - キリンホールディングス株式会社(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/0728_01.html)

※3 富士経済調べ「需要拡大が見込まれるウエルネス飲料・アルコール総市場調査2024～2025」

※4 キリン調べ 2024年8月実施 n=10,000

また、日本で初めて免疫機能の機能性表示食品として届出公表された「iMUSE」シリーズは、発売以降、毎年販売数量が伸長しています。今回、「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」はヨーグルトテイストらしいおいしさと機能感を強化したパッケージにリニューアルし、「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」「キリン iMUSE グリーン」はパッケージデザインに加え、中味もリニューアルし、「日常的にゴクゴク飲める、すっきりとした味わい」に進化しました。

当社は、「プラズマ乳酸菌」入り飲料のさらなる成長を通じて“免疫ケア”という新しい習慣を浸透させることで、お客様の健康に貢献していきます。

■「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」について

１.中味

・「プラズマ乳酸菌」1,000億個と2種類のビタミン（C,B6）を配合

・飲みごたえのあるヨーグルト感を保ちつつ、ほどよい甘さと酸味ですっきりした味わい

２.パッケージ

・「プラズマ乳酸菌」と2種類のビタミンが配合されていることをわかりやすく記載

・全面に金色を使用しつつ、白地に「おいしい免疫ケア」の文字を配置し、ブランドの統一感を担保し

たデザイン

■「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」のリニューアルポイント

・目を引く赤と白の色合いで視認性を高めるとともに、白を象徴的に使うことで、ヨーグルトテイスト

らしいおいしさを伝えるデザインに進化。さらに、“免疫ケアでNo.1※1”アイコンを付与し、機能へ

の信頼を強化。

■「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」のリニューアルポイント

・日常のリフレッシュにすっきりゴクゴク飲めるカロリーオフ※5の設計はそのままに、まろやかな乳

性のおいしさと、すっきりした後味を両立した味わいに進化。

・パッケージはラベルの長さを短くさわやかな印象を強化するとともに、iMUSEブランドロゴの位置を

揃えてブランドの統一感を強化。

※5 当社「イミューズ ヨーグルトテイスト」500ml比 57％オフ

■「キリン iMUSE グリーン」のリニューアルポイント

∙ “免疫ケア”と一緒に「1日分のビタミン(C,B6)※6」を手軽に補える設計はそのままに、「ビタミン由

来の香りを低減することで、果実感を感じながら、すっきり飲める味わいに進化。

∙ パッケージはより明るい印象の緑の色合いに変更し、カラダを元気にするおいしい栄養補給飲料であ

ることを伝えるデザイン。

※6 日本人の食事摂取基準(2025年版)日本人男女30～49歳の推奨量に基づく

【機能性表示食品】

・届出表示：本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれます。

プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されてい

ます。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は国の許可を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

1.商品名・容量・容器 １.「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」

100ml・ペットボトル

２.「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」

100ml・ペットボトル6本パック

３.「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」500ml・ペットボトル

４.「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」500ml

・ペットボトル6本パック

５.「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」500ml

・ペットボトル

６.「キリン iMUSE グリーン」500ml・ペットボトル

2.発売地域 全国

3.発売日 １.２.３.４.５.６. 2025年11月4日（火）

4.価格（消費税抜き希望小売価格）１.159円 ２.954円 ３.５.６.203円 ４.1,218円

5.届出番号 １.２.K12 ３.４.K25 ５.J1320６.J1487