6万人超えの来場を春バラシーズンに記録した／練馬区立 四季の香ローズガーデン／豊潤な香りと深い色合いの秋バラが見ごろを迎える

第一園芸株式会社

花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山村勝治、三井不動産グループ）と株式会社西部緑化・フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社による「第一園芸みどりのまち共同事業体」が指定管理者として参画する『練馬区立 四季の香（かおり）ローズガーデン』では、342品種※のバラが秋の見ごろを迎えます。

※品種により春のみ開花するものがあります。気候等により見ごろの時期が変わる可能性もあります。

- 園内が秋のバラで華やかに彩られ、深い色合いと豊かな香りが11月中旬ごろまで楽しめる

秋に咲くバラは、昼夜の気温差により豊かな香りと深い色合いになることが特徴です。

『練馬区立 四季の香ローズガーデン』では、フルーティーやダマスクといったバラの代表的な6種類の香り別に作庭した「香りのローズガーデン」と、バラを色別に配置し色とりどりのバラのグラデーションが楽しめる「色彩のローズガーデン」で、見ごろになった秋バラをお楽しみいただけます。

都営大江戸線光が丘駅徒歩6分、入園料無料の四季の香ローズガーデンで、豊潤な香りと秋ならではの艶のある深い色合いの秋バラをぜひご堪能ください。

この秋おすすめの‘レヨン・ドゥ・ソレイユ’- 園内はハロウィンディスプレイのフォトスポットも楽しめる「香りのローズガーデン」、「色彩のローズガーデン」に今年もハロウィン仕様のフォトスポットをご用意しました。園内のフォトスポットのデザインは毎年スタッフがアイディアを出し、心をこめて手作りで制作している園のオリジナルとなっているため、毎年表情の違うフォトスポットを楽しめるディスプレイになっています。香りのローズガーデンフォトスポット色彩のローズガーデンフォトスポット

さらに香りのローズガーデンのパーゴラには、今年初となるハロウィントンネルが登場。ハロウィンにちなんだカボチャなどをパーゴラの天井に吊るしハロウィン気分を盛り上げます。

園内でゆっくりと秋バラを堪能しながら、ハロウィンディスプレイのフォトスポットでご家族やご友人と記念撮影をぜひお楽しみください。

今年初となるハロウィントンネル

【注目イベントのご紹介】

- 秋のガーデンツアー

色とりどりのバラが咲く園内を第一園芸のガーデナーが見どころを解説しながらご案内します。彩り豊かなバラや季節の花々をお楽しみください。

開催日：11月1日（土）・8日（土）

開催時間：１. 10:00～10:45

（受付開始9:30～）

２. 14:00～14:45

（受付開始13:30～）

集合場所：講習棟前（小雨決行/荒天中止）

参加費：無料

定員：当日受付 各回8名（先着順）

画像はイメージです- 秋みのりマルシェ＆キッチンカー

シンボルローズ“四季の香”作出者（AppleRoses）忽滑谷史記さんのバラ苗販売や渋谷園芸の花苗販売のほか、手作りの雑貨販売など日替わりで色々なお店が登場する楽しいマルシェを開催します。

開催日：2025オータムフェスティバル期間中の土日祝予定

開催時間：10:00～16:00

開催場所：講習棟前 （雨天中止）

※忽滑谷史記さんのバラ苗販売10月25日（土）

渋谷園芸バラ苗・花苗販売11月1日（土）・2日（日）・3日（月・祝）

- 四季の香マーケット＆カフェ

バラ関連の商品や園芸資材、練馬区産のお菓子やグッズを集めたマーケットと、期間限定のハロウィンスイーツ「かぼちゃの焼きドーナツ」や新作の「ホットローズティー」、人気の「ローズソフト」などが楽しめるカフェをイベント期間中毎日オープンします。

開催日時：10月11日（土）～11月9日（日）

時間：10:00～16:00

場所：マーケット 講習棟1階 ／ カフェ 講習棟2階

米粉で作ったカボチャの焼きドーナツ 1個250円（税込）ローズソフト400円（税込）

- 2025オータムフェスティバル概要

【期間】2025年10月11日（土）～11月9日（日）

※フェスティバル期間中は無休です。

【開催時間】9:00～17:00

【開催場所】練馬区立 四季の香ローズガーデン

【入園料】無料

【イベント情報】https://www.shikinokaori-rose-garden.com/event/

- 四季の香ローズガーデン 概要

【場所】東京都練馬区光が丘 5-2-6

【営業時間】9:00～17:00

【休園日】毎週火曜日(祝休日の場合は開園、翌平日が休園)および年末年始(12月29日～1月3日)

※フェスティバル期間中は、休園日の火曜日も開園

【入園料】無料

【指定管理者】第一園芸みどりのまち共同事業体

【公式WEBサイト】https://www.shikinokaori-rose-garden.com/

【インスタグラム】https://www.instagram.com/shikinokaori_rosegarden/

- 第一園芸株式会社 概要

第一園芸は、花と緑のプロフェッショナルとして創業128年を迎える、三井不動産グループの企業です。店舗やオンラインショップでの個人/法人向け商品の販売、婚礼装花、オフィスビルや商業施設などの都市緑化や公園・庭園などの造園・管理を手がける緑化事業、季節の空間装飾事業など、幅広い事業を展開しています。今後も第一園芸は、花と緑に囲まれ豊かで潤いのある、そして持続可能な社会の実現を目指して挑戦しつづけます。

所在地：東京都品川区勝島1丁目5番21号 三井物産グローバルロジスティクス勝島20号館

代表者：代表取締役社長 山村勝治

創業：1898年（設立1951年）

資本金：4億8千万円

株主：三井不動産株式会社（100％）

URL：https://www.daiichi-engei.jp/

第一園芸公式Facebook：https://www.facebook.com/daiichiengei/

- 第一園芸株式会社の緑化事業について

造園設計・施工、職人による訪問/駐在での維持管理のほか、屋上・壁面緑化や、当社独自の種子ブレンド「花畑システム」など、様々な花と緑の事業を行っています。

緑の空間を常に美しく保つために、専門のスタッフによる適切な植栽維持管理を行っています。

また、指定管理者として、自治体や地域、利用者のみなさまとともに愛される公園を作っていきます。

URL：https://www.daiichi-engei.jp/landscape/

- 三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。 本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の1つに貢献しています。

