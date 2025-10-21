【ビッグボーイ】「10月の29(肉)の日」は大俵ハンバーグを使用した特別メニューが登場！サラダバーやライスバーが付いて2,929円（税込3,221円）～！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、10月28日（火）から10月30日（木）までの3日間限定で、「10月の29(肉)の日」を開催します。

ビッグボーイでは毎月29日に合わせてお得にステーキやハンバーグを楽しめる「29(肉)の日」を開催し、大変ご好評をいただいています。今回は10月29日（水）の“肉の日”に合わせ、看板商品“大俵ハンバーグ”を使用したメニューをご用意しました。

「10月の29(肉)の日」の特別メニュー「炙りチーズ大俵ハンバーグのトリプルグリル プレミアムセット付2,929円（税込3,221円）」は、爽やかな酸味とコクが特長のチェダーチーズとマイルドな味わいのエダムチーズを看板商品“大俵ハンバーグ”にのせバーナーで炙った、炙りチーズ大俵ハンバーグ（150g）と、希少部位“みすじ”を使用したカットステーキ（80g）、直火で皮をパリッと焼いた香ばしいグリルチキン（100g）を同時にご堪能いただける商品です。大俵ハンバーグは、200g：2,989円（税込3,287円）と、250g：3,189円（税込3,507円）にサイズアップも可能です。また、プレミアムセット付きのため、厳選サラダバーやスープバー、国産米を100%使用したライスバー、カレーバーもご一緒にお楽しみいただけます。

ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、ボリューム満点な肉の日限定メニューをお楽しみください。

※ 161店舗で販売予定です。（10月21日時点）

※ ビッグボーイ早稲田店では商品内容が一部異なります。

※ 画像の大俵ハンバーグは200gです。