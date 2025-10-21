「カントリーマアム」がアイスになって登場！セブン‐イレブン限定販売商品「カントリーマアムアイスサンド」を10月28日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン₋イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津知洋）は、「カントリーマアムアイスサンド」を、全国のセブン‐イレブンで10月28日（火）より限定発売いたします。

昨年に続き、不二家のロングセラー商品「カントリーマアム」がアイスサンドになってセブン‐イレブンに登場。砕いたカントリーマアム入りのバニラアイスを大きなカントリーマアム2枚でサンドしました。涼しさを感じる日が増えてクリーミーなアイスが恋しくなる晩秋に合わせ、外はさっくり、中はしっとりとしたクッキーと滑らかなアイスの食感が楽しい、カントリーマアム好きには堪らない特別なアイスが完成しましたので、この機会にぜひお試しください。

カントリーマアム好きのために開発された、ボリューム感と多彩な食感が楽しめるアイスサンド

■カントリーマアムアイスサンド

価格：320円（税込345.60円）

発売日：10月28日（火）～順次

販売エリア：全国

＜仕立て＞

クラッシュしたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスを、ボリューム感のある大きなカントリーマアムでサンドしました。

＜味わい・食感＞

一口食べれば、外はさっくり、中はしっとりとしたクッキーの歯ごたえと、口いっぱいに広がるクリーミーなバニラアイスの風味を楽しめます。また、アイスの中に入っている砕いたカントリーマアムのゴロゴロとした粒感が食感のアクセントとなります。

担当者コメント

不二家のロングセラー商品「カントリーマアム」が昨年に続き、アイスサンドに生まれ変わりました。砕いたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスを大きなカントリーマアムでサンドしたボリューム満点の同商品は、カントリーマアム好きの方々に期待通りのおいしさと、満足感を感じていただけるはずです。

セブン‐イレブン限定販売商品としてこの時期だけの販売となりますので、ぜひご賞味ください。

