グライダーアソシエイツが運営事務局を務める「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」にて、2025年11月18日(火)に最終審査会を実施

株式会社グライダーアソシエイツ（以下、「当社」という）が運営事務局を務める、カゴメ株式会社など20社からなる「野菜摂取推進プロジェクト」主催の「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」（以下、「本コンテスト」という）にて、2025年11月18日（火）に最終審査会が実施されますので、お知らせいたします。

本コンテストでは、特に深刻である20代（若年層）の野菜摂取不足解消を目的に、2025年4月23日（水）から8月31日（日）までの期間にわたりアイデアを募集し、169件の応募が集まりました。

厳正な一次審査の結果、最終審査会へと進出する5チームが決定しました。これらのチームは、2025年11月18日（火）に東京都内で開催される最終審査会において、自らのアイデアをプレゼンテーション形式で発表します。当日は、野菜摂取推進プロジェクト賛同企業各社が審査を行い入賞チームを選出します。

＜「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」 最終審査会 概要＞

■実施日時

2025年11月18日（火）

■実施場所

都内会場

■主なプログラム（予定）

13:00～ 開会

13:10～ 学生によるプレゼンテーション

14:10～ 審査

14:25～ 審査結果発表・表彰

15:10 閉会

■最終審査会 進出企画タイトル

＊順不同

１.野菜を「気づかず食べる」戦略

２.ナニナベ？

３.１日分の野菜ゼリー飲料提供サービス「べジドロップ350」~ゲーム性を活かした若年層の野菜摂取習慣化~

４.「ハピフィット」～野菜で叶える、ヘルシーはモテる！～

５.野菜350gを使った野菜米の活用

■審査員

野菜摂取推進プロジェクト賛同企業各社

＊当日は本プロジェクト賛同企業・メディア・審査会進出学生チームのみ来場可能となり、一般の方はご来場いただくことができませんのでご了承ください。

＜「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」について＞

■開催背景

厚生労働省が提唱する健康づくりの指標『健康日本21（第三次）』で定められている野菜摂取量の目標値は1日あたり350gですが、令和5年（2023年）厚生労働省 国民健康・栄養調査によると、日本の1人当たりの平均野菜摂取量は約256g。特に20代（若年層）の野菜摂取状況は男性230.9g（約120g不足）、女性211.8g（約140g不足）*と深刻な状況が続いています。そんな状況を変えるため、学生からのアイデアを募集します。

＊出典：令和5年（2023年）厚生労働省 国民健康・栄養調査

■募集テーマ

野菜が不足している20代男女*の野菜摂取量を持続的かつ習慣的に増やすためのアイデアを、「野菜摂取推進プロジェクト」賛同企業のリソースを活用して考えてください。

＊「20代/社会人/1人暮らし」とする

アイデアは商品・サービス関連、広告・PR・プロモーション関連、そのほかどのような企画でも対象となります。募集テーマに沿った内容のアイデアを自由にお考えください。

■表彰

第１位：30万円

第２位：10万円

第３位：5万円

■審査員

野菜摂取推進プロジェクト賛同企業各社

■応募の流れ／スケジュール

応募受付開始：2025年4月23日(水)

応募締切：2025年8月31日(日)

一次審査結果発表：2025年10月初旬

最終審査会・発表：2025年11月18日(火)

■参加対象

・18歳以上／大学、大学院、高等専門学校、専門学校の学生であること。ただし社会人入学生は除くものとする

・日本国内に在住している方（提出書類は日本語のみ）

・1人でも複数人のチームでも可。最大人数の制限はなし

本コンテストの開催にあたり、当社は運営事務局として企画検討・特設サイト制作・プレスリリース発信・アイデア募集・最終審査会運営等の進行管理を行っております。

特設サイトや関連プレスリリースは以下URLよりご覧ください。

▼「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」特設サイト

https://yasaiwotorou-idea.com/

▼「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」プレスリリース

「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」最終審査会に進出する5チームが決定！最終審査会は2025年11月18日(火)に実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000161272.html

＜「野菜摂取推進プロジェクト」について＞

「野菜摂取推進プロジェクト」とは、「厚生労働省 健康日本21（第三次）」が推奨する1日の野菜摂取目標量350g達成に向け、カゴメ株式会社が2020年1月に発足したプロジェクトです。野菜摂取促進を通じ健康寿命延伸という社会課題にアプローチするため、日々、賛同企業各社をはじめとする様々な企業・団体の知見を結集し、オープンイノベーションによって大きな力を生もうと活動しています。

当社はその発足時より、年間約40の賛同企業各社間コラボレーションを推進する事務局として、全体会議および個別企画進行管理や条件調整、賛同企業各社の取り組みを紹介する活動報告サイトのアップデート等を行っています。

▼「野菜摂取推進プロジェクト」活動報告サイト

https://www.kagome.co.jp/statement/health/yasaiwotorou/project/

2025年のプロジェクト活動においては、賛同企業各社中心の企画だけではなく、産官学と連携した取り組みにも挑戦したいという想いから、学生をターゲットとした「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」の開催に至りました。

