株式会社SA

借地権の契約書が見つからない。借地条件も不明のまま、更新の時期だけが迫っていました。通常なら手が出せない案件です。株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、底地人（地主）との複数回にわたる交渉を通じて、借地条件を一つひとつ明確化。癖のある地主との関係構築にも誠実に向き合い、新たな借地契約を締結しました。結果、双方が納得のうえで無事に売却を実現。契約書不在や条件不明といった複雑な借地案件でも、丁寧な交渉と専門知見があれば、出口は見つかります。

【開催概要】

日時：2025年10月28日（火）18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

600件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/