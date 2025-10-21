【日本のどこかで″1.5秒に1本″売れてる！？】1本50円(税込55円)の串カツ田中新名物「無限ニンニクホルモン串」が販売開始から半年で累計1,000万本を達成！！

株式会社串カツ田中

株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役社長 CEO：坂本 壽男）が展開する串カツ田中の新名物「無限ニンニクホルモン串」（以下、“無限串”）が、販売開始からわずか半年で、累計販売数1,000万本を突破する見込みです。※１

“無限串”は、「安くて美味しくて気軽に楽しめる」という大衆酒場としての原点回帰を図り開発した、1本50円(税込55円)の新名物です。圧倒的なコストパフォーマンスと、そしてお酒と相性抜群の“やみつき感”のある味わいが多くのお客様からご支持をいただいています。※2

※1．2025年10月22日もしくは23日に達成見込み。

※2．タイトルの「1.5秒で1本売れてる」について：半年（180日換算）を秒数に直し、累計販売本数1,000万本で割って算出。

“大衆酒場”としての原点回帰！串カツ田中が本気で開発した新名物誕生の経緯

大衆酒場として気軽に楽しく串カツとお酒を楽しめる場所。それが私たち串カツ田中の原点です。

しかし、様々な物の値段が上がる昨今、お客様が外食を心から楽しむことが、少しだけ難しくなったかもしれません。私達の串カツも、創業時の価格のままではご提供できなくなっているのが現状です。

だからこそ今、私達の原点である「大衆酒場」としての真価が問われていると感じています。価格を気にすることなく、心ゆくまで楽しんでいただきたい。その一心で、1本50円（税込55円）という挑戦的な価格の”新名物”を開発しました。

串カツ田中が本気で開発したの新名物“無限串”。ぜひお召し上がりください。

※創業当時の世田谷店(1号店)

1本食べたら、もう止まらない！！まさに無限に食べられる“やみつき感”の秘密

「大衆酒場として、お酒を楽しく飲めて、いくらでも食べられる最高のおつまみ」として開発された“無限串”。

そのやみつき感の秘密は3つあります。

1．カリカリでもコリコリでもない！クセになる牛ホルモンの独特な歯ごたえと旨み

“新商品”としてではなく誰からも愛される“新名物”という位置づけで開発するにあたり、着目したのが牛ホルモンです。大阪発祥の料理に多く使用されている牛ホルモンは、串カツ田中でも「田中のかすうどん」や「たこ焼き」「ちりとり鍋」「ホルモン炒め」など、様々なメニューに使用されています。

この大阪名物である「牛ホルモン」を串カツにすることで、「カリカリ」でも「コリコリ」でもなく、今までにない独特な歯ごたえと旨みが楽しめる新しい串カツが誕生しました。

2．“無限串”のために開発された旨味たっぷりの特製ニンニク醤油タレ

やみつき感の要となるのは、

“無限串”専用の特製ニンニク醤油タレ。

ニンニク醤油をベースに、串カツ田中独自の出汁を配合しており、“ガツン”とくるニンニクの香りと味の中に、出汁の旨みが溶け込み、深みがある味わいに仕上げました。

この特製タレをたっぷりと付けた状態でお客様へご提供します。

1本食べたら止まらない！ニンニクの味がクセになり、まさに「無限に食べられる！！」と思っていただける、“やみつき”の味です。

3．多くの方に食べてほしい。そんな想いから設定した1本50円(税込55円)という金額。

どんなに「無限に食べられる！」と感じていいただいても、頼みやすい金額でなければ、意味がありません。

串カツ田中が本気で開発したこの「新名物」を、誰もが気軽に食べられ、誰もが気軽に注文できるようにしたい…そのような想いから、1本50円(税込55円)という破格の金額に設定しました。

超絶ハッピーアワーと組み合わせで、“せんべろ”体験！

平日18時までハイボールとレモンサワーが1杯90円(税込99円)で提供できる「超絶ハッピーアワー」と組み合わせると、さらに楽しみ方は無限大。

「無限ニンニクホルモン串」を10本頼んで、ハイボールもしくはレモンサワー2杯飲んでも950円(税込1,045円)※3 のため、まさに大衆酒場の醍醐味である「せんべろ」を体験することが出来ます。

※3．無限ニンニク串10本で500円(税込550円)とハッピーアワー対象ドリンクを2杯で180円(税込198円)に、お通し代270円(税込297円)を合わせた金額

SNSではお客様からの熱狂的な反響

発売直後からSNS上では大きな話題となり、「本当に無限に食える。」「これとキャベツで無限ループ」といった“やみつき感”に対する声や、「この10本頼んでも550円は最強すぎる」「1本50円は価格破壊で心配になる」など、価格への驚きの声が多くみられています。

また、「これとハイボールだけで2時間いた」など、前述したようにお酒（ハッピーアワー）との相性を絶賛する声も多く、お客様の間でも熱狂的にご支持いただける投稿が多く見受けられます。

株式会社串カツ田中ホールディングス 代表取締役社長 CEO 坂本 壽男 コメント

この度、「無限ニンニクホルモン串」が発売からわずか半年で1,000万本という大きな節目を迎えられますことを、大変嬉しく思います。これもひとえに、日頃ご愛顧いただいているお客様のおかげです。

心より感謝申し上げます。

本商品は、単なる「新商品」ではなく、『誰もが気軽に過ごせる大衆酒場』という我々の原点に立ち返り、全社一丸となって開発した「新名物」です。その私達の「本気」が、これほど大きな反響としてお客様に届いたことを、大変誇らしく、そして嬉しく思います。

外食の価値が改めて問われる今、お客様が本当に求めているのは、価格だけでなく「楽しさ」や「満足感」だと考えます。この1,000万本という結果におごることなく、これを次なる挑戦への第一歩とし、今後も常識にとらわれない商品開発と、お客様へのおもてなしで、一人でも多くのお客様を笑顔にしてまいります。

これからも進化を続ける串カツ田中に、どうぞご期待ください。

メニュー詳細

■無限ニンニクホルモン串

1本50円（税込55円）

■販売店舗

東京ドーム店を除く串カツ田中全店舗

串カツ田中 SNS公式アカウント

X公式アカウント :https://x.com/kushitanakaInstagram公式アカウント :https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/KTリーグX公式アカウント :https://x.com/kt_league

株式会社串カツ田中ホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役社長：坂本 壽男

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://kushi-tanaka.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE