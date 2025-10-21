フォレンタ、奈良県に初進出！先祖代々受け継いだヒノキの森を活用した「まほろばキャンプエリア」オープン

株式会社シシガミカンパニー

奈良県奈良市に、森林レンタルサービス「フォレンタ」の新キャンプエリア「まほろばキャンプエリア」が誕生しました。

“まほろば”は「素晴らしい場所」「安らぎの地」を意味し、奈良を象徴する言葉。

その名のとおり、静かなヒノキの森に包まれた空間で、焚き火やキャンプを思いのままに楽しめる、新しいアウトドアスタイルを提案します。

■森林レンタルサービス「フォレンタ」 『forenta-NARA まほろばキャンプエリア』 誕生！

森の中の自分だけの世界を

この度、株式会社シシガミカンパニーと奈良県奈良市の森林所有者がフランチャイズ契約を結び、

「forenta-NARA まほろばキャンプエリア」をオープンする運びとなりました。

フォレンタとしては35番目のエリア、奈良県では第1号のエリアとなります。

ぜひ多くの方にご利用いただきたいと思います。

まほろばキャンプエリア特設ページ▽

https://www.forenta.net/area/mahoroba

【スケジュール】



エントリー期間：2025年10月18日(土)～11月16日(日)

※応募多数の場合は早期終了の可能性があります。



合同内覧会：2025年11月23日(日)、24日(月)

※いずれかの日に参加必須

利用開始：2025年12月1日(月)～

（契約・入金確認後に利用可能）

■forenta-NARA まほろばキャンプエリア について

古都・奈良に誕生した「まほろばキャンプエリア」は、低めの山に広がるヒノキの森を活かした静かなキャンプフィールドです。落ち着いた雰囲気の中で、焚き火や自然散策を楽しみながらゆったりと過ごせます。

区画は、初心者やファミリーに安心な平坦地から、冒険気分を味わえる傾斜区画、眺望を楽しめる高台区画まで多彩に用意。キャンプスタイルに合わせた選択が可能です。

かつては田畑としても活用されてきた森は、今も丁寧に手入れが行き届いており、山菜採りや虫採り、四季折々の自然体験が楽しめます。アクセスも便利で、大阪市内から車で約1時間、名阪国道「針IC」からは約10分。周辺には温泉やスーパーもあり、自然と利便性を兼ね備えています。

エリアの外観【エリア概要】

所在地：奈良県奈良市藺生町

Google Map：エリア位置の詳細は応募者様に公開しております。

区画数：26区画

1区画面積：約300～500平方メートル

年間利用料：110,000円（税込）

エリア内の傾斜地の様子エリア内の平坦地の様子

＜運営者より＞

先祖代々受け継いできたヒノキやスギの森林です。過去にはこの土地を田畑などにも活用してきました。

近年では森林に戻す取り組みを行い、環境に寄り添った活動を進めてきました。

次世代の活用方法として「forenta」を通じ、森林の素晴らしさを感じていただけると幸いです。

▽まほろばキャンプエリア特設ページ

https://www.forenta.net/area/mahoroba

■forenta(R)︎とは

フォレンタは、株式会社シシガミカンパニーが展開する年間契約の森林レンタルサービスです。

キャンプ、焚き火、自然観察など、利用者が自由に活用できる区画を提供しています。過剰な伐採や整備は行わず、森林環境をそのまま活かすことで、持続可能な利用を可能にしています。利用者は自らの手で区画を整えながら、継続的に自然空間を活用できる仕組みです。

森林所有者にとっては、森から安定した収入を得る手段となり、持続可能な森林経営の実現にもつながります。

現在、岐阜県に直営1エリア、北海道から鹿児島まで34のフランチャイズエリアを展開中です。日本の森林を多くの人に活用してもらうことで、価値ある資源として次世代に引き継いでいくことを目指しています。

フォレンタ ウェブサイト▽

https://www.forenta.net/

■運営形態について

この度、株式会社シシガミカンパニーは、奈良県奈良市の森林所有者とフランチャイズ契約を締結し

【forenta-NARA まほろばキャンプエリア】をオープンいたしました。

フォレンタは、未利用の森林を有効活用し、地域に新しい収益機会と利用価値を生み出すことを目的に、全国の森林所有者や地域と連携しながらエリア展開を進めています。

キャンプをはじめとする森林利用を通じて、地域資源の活用や収益化をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

■株式会社シシガミカンパニー概要

森林の魅力をマネタイズする森林ベンチャーです。森林が多様な面で活用されることで、日本の国土の2/3を占める自然豊かな森林を次世代に胸を張って引き継げる財産にすることを目指しています。

設立：2024年4月1日

所在地：岐阜県加茂郡東白川村越原976-10

代表者：代表取締役CEO 田口房国

事業内容：森林レンタル事業、森林の価値創出、森林経営コンサルティング、フランチャイズ展開

コーポレートサイト：https://www.shishigami.jp/

【本件に関するお問い合わせ】 株式会社シシガミカンパニー（forenta本部）

Mail：forenta@shishigami.jp Tel：050-3095-4884（担当：河尻）