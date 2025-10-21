【大磯プリンスホテル】焚き火がつなぐ地元資源と癒しの時間。サステナブルな冬の体験イベント「OISO 焚き火ガーデン」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

大磯プリンスホテル（所在地：神奈川県中郡大磯町国府本郷546、総支配人：布川史明）では、2025 年12月8日(月)～2026年2月14日(土)の期間、スパ棟のガーデンエリアにて「OISO 焚き火ガーデン」を開催いたします。

芝生が広がる開放的な空間で、手ぶらで焚き火を楽しめる冬限定の体験イベントです。

炎を囲みながら、富士山の景色と地元資源が織りなす、大磯ならではのぬくもりと癒しをご提供します。

■富士山と夕焼けに包まれる、冬の絶景時間

冬は空気が澄み、富士山のシルエットが美しく浮かび上がる季節。夕暮れには、富士山とオレンジ色の空が溶け合う幻想的な景色が広がります。自然が織りなす絶景に囲まれて、心地良い焚き火の温もりと、自然のリズムを感じる“ゆらぎ”が心身を静かに整えてくれます。炎の光や薪の香り、燃えている薪がはぜる音に包まれる時間は、日常から離れた癒しのひとときを体験できます。

■地元の恵みを味わう、焚き火とともに温まる味覚体験

焚き火を囲みながら味わえる軽食には、神奈川県産野菜を使ったスープ、鎌倉ハムとチーズのホットサンド、焼き芋など、地元食材を活かしたメニューをご用意。身体の内側から温まる、冬ならではの味覚体験をお楽しみいただけます。

■地域資源を活かした、サステナブルな取り組み

焚き火に使用する薪は、「薪屋大磯」(正式団体名：里山をきれいにする会) が手がける大磯町産の間伐材を活用しています。里山の再生活動の一環として伐採された木を薪に再利用し、森の恵みがホテルのガーデンでぬくもりを灯します。

冬の夜空の下、炎の揺らめきと地元の恵みが紡ぐひとときで、贅沢に時を感じる“余白時間”をお過ごしいただけます。自然と人がつながる、大磯ならではのサステナブルな冬体験をお楽しみください。

OISO 焚き火ガーデン 実施概要

■【日曜日～金曜日開催】 OISO 焚き火体験（完全予約制）

地元食材を使った軽食をお楽しみいただける「OISO 焚き火体験」。完全予約制により、静かに揺らめく炎を囲みながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。ご宿泊・日帰りいずれのご利用も可能です。

【期 間】 2025年12月8日(月)～2026年2月13日(金)

※除外日：2025年12月21日(日)～2026年1月4日(日)、1月11日(日)

【時 間】 4:30P.M.～7:00P.M.

【定 員】 1 日4 組限定(1組あたり2～4 名さま)

【場 所】 スパ棟1F ガーデン(屋外)

【料 金】 1名さま 日帰り \4,800 ／ 宿泊者 \4,300

Seibu Prince Global Rewards (SEIBU PRINCE) 会員 \3,800

【セット内容】 神奈川県産入り野菜スープ／鎌倉ハムとチーズのホットサンド

／焼きマシュマロ・焼き芋(各1 個)／ドリンク（1 杯）

※内容は１名さま分となります。

【問合せ先】大磯プリンスホテル レストラン予約 TEL 0463-61-7812（10:00A.M.～8:00P.M.）

※利用希望日の1 週間前5:00P.M. までの完全予約制となります。

※ご利用は2 名さまより承ります。

大磯町産の間伐材を活用した焚き火鎌倉ハムとチーズのホットサンド

■【土曜日・1/11 開催】 OISO サタデー焚き火ナイト（宿泊者・各回５０名さま限定・無料）

無料で焚き火を楽しめる、宿泊者で各回50 名さま限定のイベントです。通常では焼きマシュマロ体験が付いており、バレンタインデーには、焼きマシュマロ×チョコレート×ビスケットを味わえる“スモアづくり”を楽しめます。

【期 間】 2025年12月13日(土)、2026年1月10日(土)、

1月11日(日)、1月17日(土)、24日(土)、31日(土)、

2月7日(土)、14日(土)

【時 間】 4:30P.M.～7:00P.M.

【料 金】 無料(焼きマシュマロ体験付き／1 名さま1 個)

「スモアづくり」体験

2026年2月14日(土)は、バレンタイン限定「スモアづくり」体験をご用意。

※荒天の場合には、イベントを中止する場合がございます。

※料金には消費税が含まれております。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料 8 品目食物アレルギー(えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。特定原材料 8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点(10月20日)の情報であり変更になる場合もございます。

■今後の展望

大磯プリンスホテルでは、温泉・スパ施設「THERMAL SPA S.WAVE 」を中心に、“日常から解放される余白時間”をテーマとした体験を展開しています。今後も、地域と連携した自然体験や季節イベントを通して、「大磯らしい、自然と調和するリゾート体験」 を発信してまいります。