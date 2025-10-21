年度末のリニューアル準備期にあわせて延長──『dino新プラン・初月無料キャンペーン』

株式会社リボルバー

B2BクラウドCMS「dino」を開発・提供する株式会社リボルバー（本社：東京都港区、代表取締役CEO 兼 CTO：松本 庄司、以下リボルバー）は、年度末に向けた企業サイトのリニューアル準備期にあわせ、「dino新プラン・初月無料キャンペーン」を 2025年12月26日（金）まで延長いたします。年度末リニューアルに向けた検討が本格化するこの時期は、CMSの選定が活発になるタイミングです。本キャンペーンを通じて、企業の円滑な導入を後押しします。

キャンペーン延長の背景

当社のクラウドCMS「dino」は、160社以上の導入実績をもとに、「発信力」「運用性」「信頼性」「安定性」の4つの価値を軸に企業サイト全般を支えるB2BクラウドCMSとして、10月1日に提供プランを一新しました。この新プランへの関心は高く、多くの企業様から「年度末のリニューアルに向けて、今の時期に検討を進めたい」というお声をいただいております。

こうした導入検討期に合わせ、リリース記念として実施中の「dino新プラン・W無料キャンペーン」のうち、「初月利用料無料」特典の期間を延長いたします。プランに応じて異なる初月利用料（最大24万円）が無料でご利用いただけます。

年末に向け、予算や事業年度の区切りに合わせてCMS導入を検討される企業様も増える時期です。まずはお気軽にご相談いただき、ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

初月無料キャンペーン概要

- キャンペーン名：dino新プラン・初月利用料無料キャンペーン- 対象期間：2025年9月8日（月）～2025年12月31日（水）成約分- 対象者：上記期間中にdinoの新プランを新規でご成約いただいたすべてのお客様- 特典：初月利用料（最大24万円）が無料 ※

※リリース記念の「初期費用無料」特典は、予定どおり2025年10月末をもって終了します。

※今回延長の対象となるのは「初月利用料無料」特典です。プランに応じて最大24万円が無料になります。

「dino」について

「dino」は、2015年より株式会社リボルバーが自社開発・提供を行っているクラウドCMSです。2025年10月、従来のオウンドメディア向け「コンテンツマーケティングスイート」から、企業サイト全般を支える「B2BクラウドCMS」へと再定義し、ブランドと料金プランを一新しました。これまで培ってきた「情報発信力」「運用性」「信頼性」「安定性」という4つの価値を軸に、企業サイト全般を対象としたクラウドCMSとして提供を拡大しています。

株式会社リボルバーの概要

社名：株式会社リボルバー

創業：2012年

代表者：松本 庄司（代表取締役CEO 兼 CTO）

本社：東京都港区新橋5-33-10

事業内容：クラウドCMS「dino」の開発・提供を中心に、企業サイトおよびオウンドメディアの構築・運営支援、関連するコンテンツ制作やデジタルマーケティング支援を展開

URL：https://revolver.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社リボルバー 広報チーム

E-mail：press@revolver.co.jp

URL：https://revolver.co.jp/Contact