戦略系ブティックファームのSELEOが、PowerPoint作業効率化ツールの「Speed Powerpoint Tool（SPTツール）」をリリース

経営コンサルティングファームの株式会社SELEO（セレオ、所在地：東京都台東区、代表取締役：森大樹）は、元大手コンサルファームで働いていた方向けにSpeed Powerpoint Tool（SPT ツール）を提供しています。資料作成の時間を大幅に短縮し、より価値ある仕事に注力できる環境を整えることを目指しております。

SPTツールの開発の背景

経営コンサルティングファームとして、日々多くの資料作成に携わる中で、「もっと効率的に、もっと価値ある業務に集中できる環境を整えたい」という課題意識が生まれました。

株式会社SELEOでは、元大手コンサルファーム出身者の実務経験を活かし、PowerPoint作業の“無駄”を徹底的に見直し、現場で本当に使える機能だけを厳選したアドインツール「SPTツール」を開発しました。

「資料作成に時間を取られすぎている」「もっと本質的な業務に時間を使いたい」--そんな現場の声に応えるために、SELEOはSPTツールを通じて、資料作成の生産性向上と、働き方の質的改善を支援します。

SPTツールはこのような課題を解決します

SPTツールはPowerPointの作業を効率化するアドインです。

「よく使う操作をワンクリックで実行」し、作業時間を大幅に短縮できます。

主な機能

- よく使う機能を探すのが面倒- 効率よく資料を作りたいのに、手間がかかる…- プレゼン資料をもっと効率良く仕上げたい！- 作業が遅い：言いたいことは決まっているのに、パワーポイント作成に時間がかかる…- PowerPointの標準機能だけでは、作業スピードが出ず、コンサルファーム時代のアドインが懐かしい…- 資料が見辛い：見出しやフォーマットが統一されておらず、資料が伝わり辛い…- 費用が高い：高額なPowerPointアドインは導入コスト（月数千円×社員分）が高い…オブジェクト位置の入れ替えオリジナル機能（一部）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154229/table/3_1_c43c9b69aa4579071d2eeaa5e7ff8b35.jpg?v=202510211226 ]

今後も機能を随時追加予定です。

標準機能を集約・表示

PowerPointでよく使う標準機能を集約・表示

PowerPointに標準搭載されている機能を1つのリボンにまとめ、作業の手間を削減！

探す手間なく、ワンクリックで実行できるため、作業スピードが向上します。

他のツールとの違い

SPTツールの料金

オブジェクト間に罫線を挿入- コンサル出身者が実務経験をもとに開発- 機能を厳選し、コストを抑えて提供- 標準機能を補完し、作業効率を向上

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154229/table/3_2_f9618e6918634f517e858f10e3dc241d.jpg?v=202510211226 ]

大量購入・法人利用は別途相談可

導入コストは業界最安値の月額500円（税込）で提供。

「必要な機能だけを厳選」することで、コストを抑えながらも高い実用性を実現しています。

利用者の声

資料作成の時間が大幅に短縮！

これまでPowerPointで手動調整していたフォント統一やオブジェクト揃えがワンクリックで完了！

特に「オブジェクト間の罫線挿入」や「矢羽の角度調整」は、今まで手作業でやっていたので、作業時間が半分以下になりました。

わかりやすい資料の作成で、意思決定がスムーズに行えるようになった

長年、コンサルタントの方が作る資料は綺麗で見やすいと思っていました。本ツールをご紹介頂き、使ってみたところ、私にも綺麗な資料が手軽に作れるようになりました。道具は大事だと感じました。

購入方法

ソース（出典）の追加

SPTツールの購入は、https://seleo-tools.com/spttool/から可能です。

無料トライアル期間は購入日から2週間までとなっており、利用条件や特定商取引法に基づく表記をご確認の上、お申し込みください。

〈お問い合わせ先〉

お問い合わせフォーム：https://seleo-tools.com/server/spttool/contact

メールアドレス：support@seleo-tools.com

〈会社概要〉

会社名 ：株式会社SELEO（セレオ）

代表者 ：代表取締役社長 森 大樹

所在地 ：東京都台東区東上野1-19-14 BM上野ビル2F

事業内容 ：to Cビジネス（小売業、サービス業、消費財メーカーなど）領域を中心とした、経営コンサルティング事業「SELEO コンサルティング」、フリーランスコンサルタントマッチングサービス「TORANOWA」、コンサルタントのための業務ツール開発・販売

SELEO HP :https://seleo.co.jp/