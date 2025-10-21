圧倒的な自信の証明。TAX GROUP「全額返金キャンペーン」を実施

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原広一）は、提供するTAXGROUPにおいて、「全額返金キャンペーン」を2025年10月21日(火)より開始いたします。

キャンペーン実施の背景

弊社のAIOCRサービスは、導入企業様から「精度が高い」「導入後すぐに効果を実感できた」「他社から乗り換えて正解だった」など、多くの高評価をいただいてまいりました。弊社が自信をもって提供するこの品質を、より多くの企業様に体験していただくため、生産性・精度・スピード・コストに満足いただけなければ事務手数料・ロイヤリティを全額返金させていただくキャンペーンを実施いたします。

■全額返金の条件

ご利用開始後、以下のいずれか1つでも該当する場合、所定の期間内に通知いただければ弊社にお支払いいただいた事務手数料・ロイヤリティの全額を返金いたします。

1. 生産性が向上しない

業務の生産性が向上しなかった場合

2. 精度が他社より低い

他社が提供するAIOCRサービスと比較して、文字認識の精度が低い場合

3. 処理スピードが他社より遅い

文字を認識してデータ化する処理スピードが他社サービスより遅く、業務効率化につながらない場合

4. コストが他社より高い

同等の機能・品質を持つ他社サービスと比較して、費用が高い場合

キャンペーン概要

対象者: 2025年12月31日までに弊社の「TAX GROUP加盟契約書」にお申し込みをいただいたお客様を対象といたします。ただし、先着100社様までとさせていただき、対象社数に達した場合にはお申し込み期限前でもキャンペーンの適用を終了させていただきます。

返金条件: 上記「全額返金の条件」のいずれか1つに該当する場合

申請方法: サービス利用開始から4ヶ月以内に書面またはメールで「TAX GROUP加盟契約書」の解約及び事務手数料・ロイヤリティの返金をお申し出ください。所定の申請方法によらない場合には返金はできません。

返金方法：弊社にお支払いいただいた事務手数料・ロイヤリティの全額をお客様の指定する口座に振込む方法又はお支払いにご利用いただいたクレジットカードを通じて返金処理する方法により返金いたします。返金に要する費用は弊社が負担いたします。

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に月平均1,500件以上のお問い合わせに対応し、これまでに累計10,000件以上の支援を行う（2025年5月末時点）。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化しつつ、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名：株式会社SoLabo

代表者：代表取締役 田原 広一

設立：2015年12月11日

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F（WeWork 内）

事業内容：

資金調達サポート

補助金申請サポート

法人・士業提携

web制作・運営・管理

webマーケティング

シェアオフィス

AI・クラウド会計活用支援

AI-OCR

記帳・経理

TAX GROUPの運営

公式サイト：https://so-labo.co.jp