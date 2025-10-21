Y’s for men 2025-26 A/W POP-UP STOREをジェイアール名古屋タカシマヤにて10月22日より開催

株式会社ヨウジヤマモト

Y’s for menは、10月22日(水)から11月4日(火)までの期間、ジェイアール名古屋タカシマヤ 7階ローズパティオにてPOP-UP STOREを開催いたします。

本POP-UP STOREでは、先行発売の2アイテムを含む最新アウターを展開いたします。

ナイロンツイル素材のスタッフブルゾンは、ミリタリーの要素を取り入れたY’s for menらしいデザイン。リバーシブル仕様で、裏面には中綿入りのキルティングを採用し、バックにはシグネチャーロゴをプリントしています。

また、ファスナーブルゾンはスチームで圧縮・起毛させた高密度なメルトン生地を採用。滑らかな表面と適度な光沢、ヨーク切り替えやファスナー付きポケット、アクションプリーツなど、細部まで拘ったディテール。男らしい無骨さの中に上質な存在感のあるアイテムです。

そのほか、定番のモッズコートやピーコートなど、2025-26AWコレクションのアウターを取り揃えます。

STAFF BLOUSON

Black / Size 3

\55,000(税込)

ZIPPER BLOUSON

Black /Size 2,3

\138,600(税込)

Y’s for men

デザイナー山本耀司の創造性とデザイン哲学が凝縮された、緻密なテーラリングや個性的なシルエット、そしてシンプルなデザインでありながらも着心地や機能性に拘り、上質な素材を使用したコレクション。

Y’s for men Official HP

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys-for-men/

Y’s for men Official Instagram

https://www.instagram.com/ysformenofficial/

Y’s for men - ジェイアール名古屋タカシマヤ POP-UP STORE

開催期間：2025年10月22日(水)～11月4日(火)

開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 7階ローズパティオ

住所：〒450-6001 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

営業時間：10:00 - 20:00

※最終日は19:00閉場