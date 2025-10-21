物流の担い手を冬の寒さと危険から守る。”働きやすさ”を追求しつつ、夜間作業の安全性を高める新・冬服ユニフォームを11月1日(土)より導入。

大阪運輸倉庫株式会社2025年4月1日にリニューアルした新ユニフォーム

総合物流企業の大阪運輸倉庫株式会社（本社:大阪市旭区、代表取締役社長:坂本正朗）は、物流業界の労働環境改善と企業ブランド強化を目的に、2025年4月に従業員ユニフォームを全面リニューアルし、11月1日(土)より冬服の着用を開始します。耐久性や反射素材による安全性向上で従業員の働きがいを高め、来る2026年2月の新倉庫開設に向け、全社一体感を醸成します。

リニューアルの目的

●快適性の追求

耐久性に優れた素材の採用、作業効率を考慮したポケット配置で最適な作業環境をサポートします。

●企業ブランドの統一感

企業カラーを活かしたデザインに刷新し、従業員の士気向上と企業イメージの統一を図ります。

●安全性の向上

夜間や倉庫内作業における視認性を高める反射素材を採用し、安全性を高め事故防止に寄与します。

大阪運輸倉庫は今後も「ALL-DAIUN」の理念のもと、従業員が快適に働ける環境づくりを推進するとともに、お客様へのより良いサービス提供に努めてまいります。

◇ 新倉庫情報 ◇

2026年2月、大阪府枚方市に「枚方営業所(GLP枚方IV)」を開設いたします。

大阪市内まで約20kｍ・京都市内まで約25km、外側環状線で北摂～東大阪へもアクセス良好。

トラックバースを全面駐車場化、京阪の中間地点で営業所登録が可能です。

国道1号線沿いで主要幹線道路に直結大阪運輸倉庫(株) 枚方営業所

竣工：2025年12月 (2026年2年 運用開始）

所在：大阪府枚方市走谷一丁目47番1

敷地面積：約4,865.68坪

延床面積：10,418.33坪

建物構造：地上4階、耐火構造

募集面積：倉庫(応相談～9,017坪)、

事務所(759坪) 転貸区画

京阪本線「光善寺駅」徒歩11分で雇用確保に適しており、水害に強くBCPに優れた物流倉庫です。

本件お問い合わせ先：大阪運輸倉庫株式会社 営業開発室 高尾・藤野・北井宛

電話番号：06-6921-6174

メール：ous_sales01@ousgrp.co.jp

※受付時間：8:30 - 17:30（GW・夏季・年末年始および当社指定休業日を除く）

大阪運輸倉庫株式会社について

大阪運輸倉庫株式会社は、1940年創業の総合物流企業で、大阪市旭区を拠点に関西一円で幅広い物流サービスを展開しています。企業理念である「TRANSPORTからTRANS HEARTへ」に象徴されるように、「物流に心を添えて、人とビジネスを結ぶ」姿勢を重視し、一般貨物輸送をはじめ、倉庫保管、流通加工、医薬品・食品など温度管理が必要な物流まで多岐にわたる事業を手がけています。日タクホールディングスの一員として、タクシーやバスと連携し、陸上交通と物流を組み合わせた幅広いサービスを提供しています。

【商 号】 大阪運輸倉庫株式会社

【所在地】 大阪府大阪市旭区赤川１丁目１１番８号

【代 表】 代表取締役社長 坂本 正朗

【設 立】 1940年12月20年

【事業内容】貨物自動車運送事業、倉庫業、他

【資本金】 3,200万円

【コーポレートサイト】https://ousgrp.co.jp