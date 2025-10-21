人気YouTuber KEITOさんに学ぶ 生成AI特別研修

福岡県北九州市（北九州市役所）

このたび、AIによって自治体DXを加速させる新たな取組として、AI・Web分野の第一線で活躍する人気YouTuber KEITO（ケイト）さんを講師に迎え、生成AIをテーマとした市職員向けの特別研修を開催します。本研修では、ChatGPTなど生成AIの最新機能を用いた文章作成・画像生成等の実践講義を通じて、AIによる業務革新の可能性を探ります。

行政の現場でAIがどう活かされるのかその最前線を、取材を通じて共に体感・学んでいただける内容です。ぜひご取材いただきますようお願いします。

１ 開催概要

日 時：令和７年１０月２７日（月）１５：００～１６：３０

場 所：小倉北区役所西棟５０３・５０４会議室（北九州市小倉北区大手町１番１号）

参加者：北九州市職員 約６０名

２ 講義内容

講師が動画制作や情報発信の経験をもとに、話題の生成AIツールを実際の活用例を交えて紹介し、仕事や表現の幅を広げるアイデア発想法をわかりやすく解説します。行政職員が日常業務や企画づくりにAIを取り入れるための実践的なヒントを、若手クリエイターならではの視点で楽しくお届けします。

３ 講師プロフィール

KEITO【AI＆WEB ch】チャンネル登録者数16.8万人以上

AI・Web 分野を専門に扱うコンテンツクリエイター

生成AI技術の解説や、実践活用例を交えた発信で支持を

集めており、自治体や企業でのAI活用講演実績も有する。

YouTubeで信頼できるAI情報を日々発信中