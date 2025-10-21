【すき家】「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」発売！今年はしびれる辛さがやみつきになる“麻辣湯鍋”が新登場
すき家では毎年、秋が深まり温かい料理が食べたくなるこの時期に、鍋商品を販売しています。今年も牛肉や、1日の摂取目安の半量が摂れる野菜※1、うどんなどのたっぷりの具材をご堪能いただける「牛すき鍋定食」を販売します。特製の割り下がしみ込んだ柔らかな牛肉や白菜、白滝を一口頬張ると、口いっぱいに旨みが広がります。セットで付いてくるたまごは、溶き卵にして具材と合わせたり、鍋に回し入れて卵とじにしたり、お好みの食べ方でお楽しみください。
同時に、今年はしびれる辛さがやみつきになる「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」を販売します。唐辛子と花椒、練り胡麻、すり胡麻、ピーナッツペーストを使い、ピリリとした辛さの中にコクを感じられるスープに仕上げました。また、麻辣湯らしさにこだわり、もちもちとした食感のじゃがいも春雨を使用しています。花椒や五香粉、カルダモン、ジンジャー、クミンが香る別添えの麻辣オイルをお好みで加えると、食欲をそそる香りがふんわりと広がり、ごはんが進むこと間違いなしです。しびれる辛さのスープとたっぷりの具材、香り豊かな麻辣オイルが織りなす、すき家オリジナル麻辣湯をお楽しみください。
すき家の鍋は店内でグツグツ煮込みながらお召し上がりいただけるのはもちろんのこと、お持ち帰りいただくことも可能です。
ぜひこの機会に、すき家でもテイクアウトでも「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」をお召し上がりください。
※1 厚生労働省が『健康日本21』にて目標値として定めた1日当たりの野菜摂取量350g以上を参考。
※ 販売終了時期は未定です。
※ 価格は税込です。
※ 一部店舗は価格が異なります。
※ 一部店舗を除く1,913店舗で販売予定です。（10月21日時点）
テイクアウトでのみ販売する店舗がございます。
※ 火が使用できない店舗では「すきやき牛丼（並盛：690円）」「辛旨すきやき牛丼（並盛：690円）」を販売します。
※ +320円で肉2倍盛に、「牛すき鍋定食」「牛すき鍋 単品」は+50円でたまごを2個に変更することが可能です。
【商品概要】
牛すき鍋定食（たまご1個）
（ごはんミニ） 900円
（並盛） 930円
（ごはん大盛） 980円
牛・胡麻麻辣湯鍋定食
（ごはんミニ） 950円
（並盛） 980円
（ごはん大盛） 1,030円
牛すき鍋 単品（たまご1個）
800円
牛・胡麻麻辣湯鍋 単品
850円
※定食メニューのサイズラインアップは、ごはんのみ変更になります。鍋のサイズは変わりません。