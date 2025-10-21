オフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ
株式会社KG
キロテープ キネシオロジーテープの製造販売を行う株式会社KG（本社：東京都目黒区、代表取締役：松本佑一郎、https://kiloalfaselling.com/）は、一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟（事務局：東京都港区、会長：田中晃、https://jwbf.gr.jp/）とオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。この度の契約により、キロテープは日本車いすバスケットボール連盟の公式テーピングサプライヤーとして、日本代表チームのコンディショニングおよびパフォーマンス向上をサポートしてまいります。試合やトレーニング現場において、選手が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、高品質で肌に優しいキネシオロジーテープを提供いたします。
キロテープは、「驚くほど、かぶれない。驚くほど、はがれない。」をコンセプトに、医療従事者やアスリートから高い信頼を得ている日本製のキネシオロジーテープです。今後は、パラスポーツをはじめとした多様な競技シーンでのサポートを通じ、すべてのアスリートが安心して競技に集中できる環境づくりに貢献してまいります。
株式会社KGは、今回のオフィシャルサプライヤー契約を通じて、日本車いすバスケットボール界のさらなる発展と、スポーツを通じた共生社会の実現を目指してまいります。
”驚くほど、かぶれない。驚くほど、剥がれない。”
■本リリースにおけるお問い合わせ先
株式会社KG 広報 info@k-g.co.jp