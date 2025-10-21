日本発 amanoppo の「ふんわりえほん うさぎたちのお茶会」が台湾の玩具アワードで最優秀人気賞にノミネート

株式会社TowaStela

株式会社TowaStela（本社：東京都豊島区、代表取締役：丸谷陽介）が展開する日本発のベビートイブランド〈amanoppo（あまのっぽ）〉の布絵本『ふんわりえほん うさぎたちのお茶会 [cocory friends]』が、台湾で初開催された玩具アワード「2025 第一屆 安心好玩具大賞（Safe & Fun Toy Awards）」にて、「最優秀人気賞（0-6歳部門）」部門にノミネートされたことをお知らせいたします。

『ふんわりえほん うさぎたちのお茶会』について

『ふんわりえほん うさぎたちのお茶会』は、やさしいくすみカラーとふんわりした質感が特徴の布絵本です。

１．赤ちゃんが口に入れても安心な素材設計

日本の食品衛生法の試験に基づき、食品と同等レベルの基準で「なめても安全な素材か」「誤飲のリスクがないか」「塗料に有害物質が含まれていないか」を徹底的に確認。

amanopoの全ての商品はヨーロッパの玩具安全基準「CEマーク」を取得し、安心できる品質を保証しています。また本製品洗濯機での丸洗いがOKなため、手軽に清潔さを保つことができます。

２．五感を刺激する“楽しい”しかけ

カシャカシャ音・ふわふわ素材・プップー音など、赤ちゃんの「見たい・触りたい・聞きたい」を引き出す仕掛けが満載。

３．ママ・パパの暮らしになじむ心地よいデザイン

お部屋の雰囲気を壊さないくすみカラーと、インテリアにもなじむ優しいデザインで、“出しっぱなしでも絵になる”おもちゃを実現。

4.ギフトとしての特別感

専用のギフトボックス入りで、出産祝い・ハーフバースデー・1歳のお誕生日ギフトに最適。開けた瞬間に笑顔が広がるデザインと品質で、贈る人の気持ちを大切にしています。

amanoppoは、「安全」・「家族の心地よさ」・「ギフトとしての特別感」の三つを大切にしたおもちゃづくりを続けており、その姿勢が今回、海外でも共感を得られたことを嬉しく思っています。

■ 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/163259/table/2_1_bec23b69f4811b5253f89d0510e7a0a2.jpg?v=202510211226 ]■台湾で初開催の「安心好玩具大賞」とは

「安心好玩具大賞」は、“安心して遊べるおもちゃ”をテーマに、安全性・創造性・デザイン性などの観点から優れた玩具を選出する台湾の新しいアワードです。

専門家による審査に加え、ユーザーの人気投票も反映されます。

https://www.tcma.com.tw/

■ amanoppo（アマノッポ）とは

■ ノミネート概要- ノミネート商品：ふんわりえほん うさぎたちのお茶会 [cocory friends]（The Fluffy Picture Book - Tea Party for Rabbits）- ノミネート部門：最佳人氣獎（0-6歲組）〔最優秀人気賞（0-6歳部門）〕- 主催：Taiwan Toy & Children's Article Manufacturers Association／親子天下Shopping

amanoppo（あまのっぽ）は、“ずっとそばに置きたい”をテーマに、日本で生まれたベビートイブランドです。

赤ちゃんにとって安心であることはもちろん、ママ・パパの暮らしに自然になじむデザイン性、そして贈る人の気持ちを大切にしたギフト品質のおもちゃづくりを行っています。

ブランドサイト：https://amanoppo.com/

公式Instagram : @amanoppo ( https://www.instagram.com/amanoppo_official )

【取扱希望・取材・掲載のご連絡について】

本商品は全国のギフトショップ・雑貨店等でもお取り扱いがございます。

取材・掲載や、卸売に関するご相談などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

info@towastela.co.jp

【会社概要】

amanoppoを運営する株式会社TowaStelaは、「いちばん子育ての楽しい時代をつくる」を理念に掲げ、子育て領域に特化した商品開発やECサイト運営、企業のデジタルマーケティング支援を行う企業です。

自社ブランド〈amanoppo〉では、“ずっとそばに置きたい”をテーマに、赤ちゃんにも大人にも心地よいベビートイを企画・製造。自社公式オンラインストアのほか、全国のギフトショップ・雑貨店等でも販売しています。

■株式会社TowaStela概要

本社所在地：東京都豊島区南大塚3-36-7

代表取締役：丸谷 陽介

URL：https://towastela.co.jp/