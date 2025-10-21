「調達DXカンファレンス 2025秋」実践ノウハウを学べるセッションが決定！「原価低減目標達成に向けたサプライヤー様とのコミュニケーション術」を公開

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、2025年11月7日（金）に開催する「調達DXカンファレンス 2025秋」において、調達実務に直結するセッション「原価低減目標達成に向けたサプライヤー様とのコミュニケーション術」の実施が決定いたしましたので、お知らせいたします。

https://leaner.jp/pds/2025autumn

■調達DXカンファレンス2025秋

激変するビジネス環境の中で、調達部門は今、単なるコスト削減部門から「企業成長の戦略パートナー」へと役割を大きく変えようとしています。この重要な変革期を勝ち抜くための羅針盤として、ご好評につき第5回となる「調達DXカンファレンス」を開催いたします。

調達DXの推進は待ったなしの状況ですが、その具体的な道筋に悩む企業も少なくありません。そこで本カンファレンスでは、DXを成功させた先進企業の具体的な事例を徹底解説し、そこに至るまでの課題とノウハウを共有します。また、業務を劇的に進化させるAI・データ活用など、最新テクノロジーの動向を専門家が深く掘り下げます。

調達部門がコストセンターから経営貢献部門へと進化するための、具体的なロードマップを提示します。本イベントは、参加者の皆様が自社の調達DX推進に向けた具体的なヒントと最新の知見を得られる場として企画しています。調達部門の未来を見据える上で、本カンファレンスが皆様の業務推進の一助となれば幸いです。ぜひご参加ください。

■原価低減目標達成に向けたサプライヤー様とのコミュニケーション術

この度、実施が決定したセッションは、調達・購買部門が抱える共通の課題である原価低減をテーマに、実践的なコミュニケーション術に焦点を当てたものです。

調達・購買部門にとって重要なミッションである原価低減。本セッションでは、目標達成のためには不可欠なサプライヤー様との円滑かつ建設的なコミュニケーションを実現するための具体的な手法、信頼関係を構築し、共存共栄を目指す交渉について、実践的なノウハウをご紹介します。

水谷 彰利 氏

部品メーカー 原価機能所属

東京理科大学経営工学科で原価管理を学び、トヨタ系Tier1自動車部品メーカーへのインターンを経て、そのまま入社。

生産技術部門で製造の基礎を習得した後、原価管理部門へ異動し、商品企画段階からの原価企画や赤字製品の改善に携わる。

北米統括副社長在任中には、関係会社への原価管理の普及にも尽力。 現在も最前線で活躍する、原価低減のプロフェッショナル。

■「調達DXカンファレンス 2025秋」概要

【開催日時】2025年11月7日（金）10:00~

【開催場所】オンライン

【参加条件】事前申込制・視聴無料

【詳細ページ・申し込みURL】https://leaner.jp/pds/2025autumn

【参加方法】お申込み後、メールにて参加方法をご案内いたします

【主催】株式会社Leaner Technologies

【お問合せ】pds@leaner.co.jp（PDS運営事務局）

■会社概要

【株式会社Leaner Technologies】

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp