『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』放送20周年記念――所ジョージさん直筆デザインを純金で完全再現！「20周年記念純金カード」全3種が限定で登場
テレビ東京で放送中の人気長寿番組『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』が、2025年に放送20周年を迎えました。
これを記念し、番組の象徴である“所ジョージさん直筆アート”を純金で刻んだ「20周年記念純金カード」全3種を発売します。
1枚目は所さんが本企画のために描き下ろしたオリジナルデザイン。
さらに、番組内の人気コーナー〈宿直室〉で生まれた“オドリコブタ”と“カッパ巻き”のイラストも純金仕様でラインアップ。
いずれのカードも裏面には番組ロゴが刻まれています。
遊び心とクラフトマンシップが融合した黄金のアートピース。
放送20年の軌跡を、“手のひらサイズの記念品”として未来へ残す――。
各50,000円（税込）での販売です。
商品名：『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』
20周年記念 純金カード 全3種類（所さん直筆オリジナル／オドリコブタ／カッパ巻き）
材質：純金
価格：各50,000円（税込）
サイズ：約86×54mm（クレジットカードサイズ）
重量：0.5グラム
裏面：番組ロゴデザイン
販売元：金きゃらじゃぱん
発売日：2025年10月21日
販売方法：金きゃらじゃぱん公式オンラインストア・他提携先にて販売
特記事項：番組公認グッズ
「番組20周年という節目に、ただ懐かしむだけでなく“所さんらしい遊び心”を形にしたい」――
そんな想いから生まれたのが、この純金カード企画です。
番組内でたびたび登場する所ジョージさんの直筆イラストは、独自の世界観とユーモアで多くのファンに愛されてきました。
その“手描きの温かみ”と“20年の歴史”を、永久に色褪せない純金の輝きに封じ込めました。
ミクロン単位のレーザー印刷で、筆跡の揺らぎやインクの濃淡まで忠実に再現しています。
本製品は、番組20周年を記念して制作された公式ライセンス商品です。
遊び心あふれる所さんのデザインと、純金ならではの存在感が融合した一枚は、ファンにとってかけがえのない“黄金の記念品”となるはずです。
この機会にぜひ、20年の思い出を手のひらに――。
