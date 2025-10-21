『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』放送20周年記念――所ジョージさん直筆デザインを純金で完全再現！「20周年記念純金カード」全3種が限定で登場

BICO・GHI株式会社

１.キービジュアル



テレビ東京で放送中の人気長寿番組『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』が、2025年に放送20周年を迎えました。

これを記念し、番組の象徴である“所ジョージさん直筆アート”を純金で刻んだ「20周年記念純金カード」全3種を発売します。

1枚目は所さんが本企画のために描き下ろしたオリジナルデザイン。

さらに、番組内の人気コーナー〈宿直室〉で生まれた“オドリコブタ”と“カッパ巻き”のイラストも純金仕様でラインアップ。

いずれのカードも裏面には番組ロゴが刻まれています。

遊び心とクラフトマンシップが融合した黄金のアートピース。

放送20年の軌跡を、“手のひらサイズの記念品”として未来へ残す――。

各50,000円（税込）での販売です。

２.全3種カードを横並び

商品名：『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』

20周年記念 純金カード 全3種類（所さん直筆オリジナル／オドリコブタ／カッパ巻き）

材質：純金

価格：各50,000円（税込）

サイズ：約86×54mm（クレジットカードサイズ）

重量：0.5グラム

裏面：番組ロゴデザイン

販売元：金きゃらじゃぱん

発売日：2025年10月21日

販売方法：金きゃらじゃぱん公式オンラインストア・他提携先にて販売

特記事項：番組公認グッズ

３.所さん直筆カード４.オドリコブタ５.カッパ巻き

「番組20周年という節目に、ただ懐かしむだけでなく“所さんらしい遊び心”を形にしたい」――

そんな想いから生まれたのが、この純金カード企画です。

番組内でたびたび登場する所ジョージさんの直筆イラストは、独自の世界観とユーモアで多くのファンに愛されてきました。

その“手描きの温かみ”と“20年の歴史”を、永久に色褪せない純金の輝きに封じ込めました。

ミクロン単位のレーザー印刷で、筆跡の揺らぎやインクの濃淡まで忠実に再現しています。

６.裏面ロゴ＋パッケージ高級感を強調

【SNS展開文】

■X（旧Twitter）用



『そこんトコロ！』放送20周年

所ジョージさん直筆アートが純金カードに！

人気コーナー〈宿直室〉“オドリコブタ”“カッパ巻き”も黄金化！

遊び心×純金の記念コレクション、数量限定で登場。

詳細はこちら：https://www.kinchara.jp/view/page/sokontokoro



■Instagram用



『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』放送20周年を記念して、所さん直筆アートが純金カードになりました

宿直室で生まれた“オドリコブタ”と“カッパ巻き”もラインナップ。

裏面には番組ロゴを印刷。

黄金のアートピースで20年の軌跡を手のひらに――。

詳細はこちら：https://x.gd/kinchara

#所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ #所ジョージ #純金カード #金きゃらじゃぱん #テレビ東京 #20周年記念 #オドリコブタ #カッパ巻き #記念アイテム #数量限定 #純金アート

本製品は、番組20周年を記念して制作された公式ライセンス商品です。

遊び心あふれる所さんのデザインと、純金ならではの存在感が融合した一枚は、ファンにとってかけがえのない“黄金の記念品”となるはずです。

この機会にぜひ、20年の思い出を手のひらに――。

3種陳列

本件に関するお問い合わせ先

金きゃらじゃぱん

広報担当：篠崎

E-mail：contact@kinchara.jp

TEL：03-3409-5143