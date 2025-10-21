【aimme札幌店】ママ振袖をaimme流に！新プラン誕生＆11/8(土)・9（日）の2日間限定のイベント開催！

新プラン！持ち込み×aimmeコーデプラン

有限会社三景スタジオ

\98,000でaimmeのすべての小物からお客様に合わせたコーディネートを提案します。

11/8(土)・9（日）の2日間限定の体験型イベント開催！

ママ振袖やお持ちの振袖をご持参いただきaimmeならではのコーディネートを体験していただけます。

特典

１.ご来場特典：振袖ご持参で人気カフェチケットプレゼント！

（先着10名様限定）

２.aimmeコーデプランご契約／アルバム購入でドレス撮影プレゼント！

３.口コミ投稿で選べる特典

ohariko10%オフ or ヘアチェンジプレゼント（ドレス撮影時）

・開催日時/場所

日時:2025年11/8(土）- 11/9(日)

open10:00-close18:30

場所:札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル

・1F

◆電車利用の場合:JR札幌駅（北口13番出口直結）

aimme札幌店は、自分の「好き」と出逢える場所です。

個性溢れるaimme流スタイリングをご提案いたします。

【aimme（エイミー）東京原宿店・札幌店】

記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。

【有限会社 三景スタジオ】

1941年創業。北海道に11店舗、原宿に1店舗フォトスタジオを営業。

■フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）

■衣装レンタル事業 ■学校撮影事業（幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校）

■雑誌広告撮影事業 ■広告デザイン事業（デジタル画像処理、自社広告デザイン、デザイン写真集製作、広告クリエイティブ） ■インターネット写真閲覧・購入サイト事業