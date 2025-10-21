【aimme札幌店】ママ振袖をaimme流に！新プラン誕生＆11/8(土)・9（日）の2日間限定のイベント開催！
有限会社三景スタジオ
特典
日時:2025年11/8(土）- 11/9(日)
・1F
1941年創業。北海道に11店舗、原宿に1店舗フォトスタジオを営業。
新プラン！持ち込み×aimmeコーデプラン
\98,000でaimmeのすべての小物からお客様に合わせたコーディネートを提案します。
11/8(土)・9（日）の2日間限定の体験型イベント開催！
ママ振袖やお持ちの振袖をご持参いただきaimmeならではのコーディネートを体験していただけます。
特典
１.ご来場特典：振袖ご持参で人気カフェチケットプレゼント！
（先着10名様限定）
２.aimmeコーデプランご契約／アルバム購入でドレス撮影プレゼント！
３.口コミ投稿で選べる特典
ohariko10%オフ or ヘアチェンジプレゼント（ドレス撮影時）
・開催日時/場所
日時:2025年11/8(土）- 11/9(日)
open10:00-close18:30
場所:札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル
・1F
◆電車利用の場合:JR札幌駅（北口13番出口直結）
aimme札幌店は、自分の「好き」と出逢える場所です。
個性溢れるaimme流スタイリングをご提案いたします。
【aimme（エイミー）東京原宿店・札幌店】
記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。
【有限会社 三景スタジオ】
1941年創業。北海道に11店舗、原宿に1店舗フォトスタジオを営業。
■フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）
■衣装レンタル事業 ■学校撮影事業（幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校）
■雑誌広告撮影事業 ■広告デザイン事業（デジタル画像処理、自社広告デザイン、デザイン写真集製作、広告クリエイティブ） ■インターネット写真閲覧・購入サイト事業