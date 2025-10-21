『コレクター・ユイ』のトレーディング Ani-Art clear label アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

写真拡大 (全14枚)

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『コレクター・ユイ』の商品10種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『コレクター・ユイ』の商品の受注を10月15日(水)より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1615?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





春日 結、コレクター・ユイ、如月 春菜、コレクター・ハルナ、篠崎 愛、コレクター・アイを新たなタッチで魅力的に表現しました。



※「Ani-Art clear labelシリーズ」は、キャラクターイラストをグラデーションで透明感のあるイメージに描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。




▼トレーディング Ani-Art clear label アクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼トレーディング Ani-Art clear label ホログラム缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「春日 結 Ani-Art clear label ホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \638(税込), BOX \6,380(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング Ani-Art clear label カードステッカー







身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。


パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \583(税込), BOX \5,830(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙、PP




▼トレーディング Ani-Art clear label ブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \308(税込), BOX \3,080(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼トレーディング Ani-Art clear label イラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \308(税込), BOX \3,080(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼Ani-Art clear label A6アクリルパネル







※画像は「コレクター・ユイ Ani-Art clear label A6アクリルパネル」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \2,233(税込)


種類　：全3種（コレクター・ユイ、コレクター・ハルナ、コレクター・アイ）


サイズ：（約）14×10.5cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼Ani-Art clear label フォンタブ







※画像は「コレクター・ユイ Ani-Art clear label フォンタブ」を使用しております。



スマホケースとスマホ本体の間に挟んで使用するフォンタブです。


挟み込むだけでスマホショルダーケースとして使用が可能となります。



※13mm以下の充電口には金具が通らない恐れがあります。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全3種（コレクター・ユイ、コレクター・ハルナ、コレクター・アイ）


サイズ：（約）88×55mm


素材　：TPU




▼Ani-Art clear label オーロラアクリルスタンド







※画像は「コレクター・ユイ Ani-Art clear label オーロラアクリルスタンド」を使用しております。



光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,650(税込)


種類　：全7種（コレクター・ユイ、風のエレメントスーツ、水のエレメントスーツ、大地のエレメントスーツ、炎のエレメントスーツ、コレクター・ハルナ、コレクター・アイ）


サイズ：本体：（約）11.3×9cm　台座：（約）9×2.5cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼Ani-Art clear label BIGアクリルキーホルダー







※画像は「コレクター・ユイ Ani-Art clear label BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,155(税込)


種類　：全7種（コレクター・ユイ、風のエレメントスーツ、水のエレメントスーツ、大地のエレメントスーツ、炎のエレメントスーツ、コレクター・ハルナ、コレクター・アイ）


サイズ：（約）98×96mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼Ani-Art clear label 76mmグリッター缶バッジ







※画像は「コレクター・ユイ Ani-Art clear label 76mmグリッター缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \770(税込)


種類　：全3種（コレクター・ユイ、コレクター・ハルナ、コレクター・アイ）


サイズ：（約）直径76mm


素材　：紙、ブリキ




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1615?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元株式会社 arma bianca


Webhttps://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C) LAB-GARNIER(ST)・NHK・NEP