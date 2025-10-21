こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
今年のハロウィンはデニーズで！「オリジナルデニャーズステッカー」プレゼント10月25日(土)～31日(金) デニーズアプリ会員様限定
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2025年10月25日(土)から10月31日(金)の1週間、ハロウィン限定「オリジナルデニャーズステッカー」のプレゼントを店頭にて実施します。
期間中、デニーズのアプリ会員様全員にステッカープレゼントクーポンを配信し、1,000円（税込）以上のお会計をされたお客様にプレゼントします。デザインは、ハロウィンのコスチュームに着飾った、可愛らしいデニャーズのオリジナルステッカーを2種類用意し、この機会でしかゲットできないチャンスとなっています。
▼デニャーズとは
デニーズの公式キャラクターとして店内や SNS で活動する「ぐぅ（赤）」「るぅ（黄）」「めぇ（白）」の 3 人組です。
お得がいっぱい！デニーズアプリ新規入会はこちらから
https://www.dennys.jp/app/download/
デニーズの公式キャラクター デニャーズについて詳しくはこちら
https://www.dennys.jp/entertainment/
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
