ゲシピ株式会社のeスポーツ英会話、新規受講者向けに「継続利用で最大7,000円！秋の入会キャッシュバックキャンペーン」を実施

ゲシピ株式会社

eスポーツを活用したメタバース教育スタートアップ企業のゲシピ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：真鍋 拓也、以下「ゲシピ」）が運営する教育コンテンツ「eスポーツ英会話」は、2025年11月中に新規でレッスンの受講を開始される方を対象に、継続利用期間に応じて最大7,000円がキャッシュバックとなる「秋の入会キャッシュバックキャンペーン」を実施します。

◼︎継続利用で最大7,000円！「秋の入会キャッシュバックキャンペーン」について

好きなゲームで遊ぶほど自ら英語で話したくなる、新感覚の学習体験をeスポーツ英会話ではじめてみませんか？続けることでもっと英語が楽しくなる！もっと英語が話せる！

「eスポーツ英会話での新しい学びのスタート」と「継続的な学習」を応援するために、キャンペーンをご用意しました。この機会にぜひお試しください。

▼秋の入会キャッシュバックキャンペーン概要

◼︎キャンペーンページURL：https://gecipe.notion.site/2025-7-000-288d0f3444d68060900fc262dc84dd78(https://gecipe.notion.site/2025-7-000-288d0f3444d68060900fc262dc84dd78)

◼︎対象：11月1週目から11月4週目の期間で、eスポーツ英会話のレッスンの受講を開始される新規受講者、および既存受講者で11月開始のレッスンを追加（増枠）される方。

(※)2ヶ月以上継続してご利用が可能な方が対象となります。

◼︎実施期間（申込期間）：2025年10月20日(月)～2025年11月11日(火) 正午締切

(※)レッスン開始週によって申込締切が異なります。事前登録後、ご案内メールにて詳細をご確認ください。

◼︎特典内容・キャッシュバック時期：継続利用期間に応じてキャッシュバック額がアップします。(特典の重複適用はありません)

◼︎応募方法

※最大進呈額は7,000円となります。 ※4ヶ月継続された方は、7,000円のみキャッシュバックされます。

まずはサイトから事前登録をして、11月の受講生募集のご案内メールをお待ちください。

事前登録はこちらから :https://esports-english-service.gecipe.jp/

◼︎ゲームの時間を、学びの時間に。「eスポーツ英会話(R)︎」とは

「eスポーツ英会話(R)︎ (※1)」は、ゲームの世界で学ぶオンライン英語コミュニケーションレッスンです。英語でのアウトプット（発話）に特化しており、英語を使うことに自信がつき英語脳を習得できるプログラムとなっています。これまでに30万回以上の受講実績がある人気のeスポーツ教育プログラムです。

本プログラムは、地域の教育ニーズに応える取り組みとしても展開しております。地方自治体でも、地域クラブ活動にてeスポーツ英会話の提供を開始しています。

⚫︎公式サイト : https://esports-english-service.gecipe.jp/

⚫︎公式instagram: https://www.instagram.com/esports_english_official/

⚫︎サービス紹介動画 : https://www.youtube.com/watch?v=ZHsaFRklt7s

(※1)eスポーツ英会話、eスポーツイングリッシュ、eスポーツ英語は、ゲシピ株式会社の登録商標です。(※2)2020年5月当社調べ。世界におけるeスポーツゲームを利用したオンライン英会話プログラムとして

◼︎ゲシピ株式会社について

人生をもっと主体的に生きる、多くの選択肢があり自ら選ぶことができる、誰でもそんな生き方ができる世界を実現したい。eスポーツ・バーチャル世界で、楽しくてわかりやすい教育を展開することで、一人ひとりの可能性を広げる、そんな手助けができると考えています。日本発、世界中が喜んで学びたくなる、メタバース教育コンテンツを提供してまいります。

- 代表者：代表取締役 真鍋 拓也- 本社所在地：東京都中央区八丁堀2-11-7 MC八丁堀ビル6階- 資本金：2億円- 設立：2018年1月- 事業内容：eスポーツを活用したメタバース教育企業- コーポレートサイト：https://gecipe.co.jp/