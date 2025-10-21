SecureLightで、担当者を“セキュリティチェックシート回答作業”から解放する。ーさらに便利に、もっとシンプルに。

SecureNavi株式会社

情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、社内の情報セキュリティ規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDXする、SecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：井崎友博）は、セキュリティチェックシートへの回答業務をAIで自動化するサービス「SecureLight」のサービスアップデートを実施したことをお知らせいたします。

詳細はこちら：https://secure-navi.jp/securelight

▼「SecureLight」新機能

今回のアップデートにより、セキュリティチェック対応をよりスムーズに行えるようになりました。

原本のチェックシートをツールにアップロードするだけで、回答済みシートを最短1営業日でお受け取りいただけます。

お客様に行っていただく作業は、以下の2ステップのみです。

１. チェックシート原本のアップロード

２. 生成された回答シートの内容確認および必要に応じた修正

詳細はこちら：https://secure-navi.jp/securelight

▼「SecureLight」サービス概要・特徴

AIがセキュリティチェックシート対応を変える ー「SecureLight」で回答作業を自動化ー

SecureLightは、セキュリティチェックシート対応を自動化・効率化するAIサービスです。

チェックシートをアップロードするだけで、貴社専用DB＋AIによる解析で、回答を自動生成。回答の属人化を防ぎながら、業務の効率化と品質向上を両立します。

■ AIによる自動回答で業務負荷を劇的に削減

AIが過去の回答履歴や社内ルールをもとに自動生成しチェックシートの80～90%を回答し、これまで半日～数日かかっていたセキュリティチェックシート回答が、最短1営業日で回答可能になります。

■ 回答データを一元管理し、属人化を解消

案件ごとに分散していた回答データをSecureLight上で一元管理でき、過去の回答を即座に参照・再利用が可能です。

■ 貴社専用のデータベースを構築

AIが作成した回答の未回答項目をご入力いただくと、そのデータは「SecureLight」のデータベースに反映されます。

これにより、次回以降は同様の設問の自動回答が可能となり、利用するほど賢く進化する仕組みを実現しています。

詳細はこちら：https://secure-navi.jp/securelight

SecureNavi株式会社について

「セキュリティに取り組めば、売り上げが上がる世界を作る」をミッションに掲げ、情報セキュリティの課題をソフトウェアで解決する企業です。

情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDX・高度化するソリューションを提供しています。

■ 会社概要

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎友博

設立：2020年1月

所在地：〒108-6022 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟22階SPROUND内

■ 提供サービス

ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」 https://secure-navi.jp/

あらゆるセキュリティ規制対応の自動化・効率化プラットフォーム「Fit&Gap」https://fitgap.jp/fg

2線部門のためのセキュリティリスク評価クラウド「二線の匠クラウド」https://fitgap.jp/audit

セキュリティチェックシート自動対応ツール「SecureLight」

https://secure-navi.jp/securelight

■ 採用情報

SecureNaviでは今後の事業拡大も視野に入れ、新しい仲間を募集しています。

採用職種など、詳細については下記リンクからご確認ください。

https://www.notion.so/SecureNavi-390219b6938747e4a02cfeff15919e1d