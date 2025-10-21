TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のグッズを発売開始！

10月21日よりデジタル・フロンティア公式オンラインショップにて予約開始

円谷フィールズホールディングス傘下の株式会社デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：植木英則、以下「デジタル・フロンティア」）は、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の新作グッズを全国のアニメショップおよびデジタル・フロンティアの公式オンランインショップにて発売いたします。





【商品購入ページ】
公式オンラインストア　https://dfx.theshop.jp
発売開始予定日　2025年10月21日（月）12時より公開

【商品情報】



画像はあくまでイメージです。商品と異なる可能性があります。

【権利表記】
©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

【作品情報】
炎が導く灼熱のダークファンタジー最終章始動──
「柱」を巡る激戦や〝地下(ネザー)〟調査作戦を経て、世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。
彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。
今、世界を守る〝シンラ（ヒーロー）〟と消防官たちの最終決戦が開幕！

【公式アカウント】
X（twitter) ：@dflicense

【会社概要】
3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクション。国内におけるデジタルヒューマン研究開発のパイオニアであり、実在の人間と見間違えるほどの高品質なCGモデル制作技術を保有しています。実写合成のVFX、作画ベースのセルルックアニメーション、フルCGアニメーションなど、幅広いジャンルの制作を手掛けています。主な作品実績に「今際の国のアリス」「竜とそばかすの姫」「GANTZ:O」「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」など。
株式会社デジタル・フロンティアは円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社です。





本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社デジタル・フロンティア
お問い合わせフォーム：https://www.dfx.co.jp/contact/

