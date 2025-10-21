【燈の守り人】灯台ウィーク開催間近！虎ノ門にて『恋する灯台パフェ』と華やかなコラボを開催

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役社長：波房克典）は、全国の灯台を擬人化し、物語を通じて、その歴史・文化価値を創出する『燈の守り人』プロジェクトに取り組んでいます。

2025年11月1日(土)～11月8日(土)は、毎年恒例の『海と灯台ウィーク』。日本全国に約3000基ある「灯台」の役割や価値の伝承・新たな海洋体験の創出を目的として、2020年に日本財団と海上保安庁により設立されました。期間中は全国各地で、灯台を生かしたイベントや灯台の魅力を発信する取り組み、SNSキャンペーンなどを展開します。

『燈の守り人』は、3つのイベントでこの特別な一週間を盛り上げます。

１.『旅する灯台パフェ』展コラボ&『灯台ラジオ』公開収録

灯台ウィーク期間中、株式会社SIGNING（サイニング、本社：東京都港区、代表取締役社長：牧 貴洋、以下SIGNING）と連携し、Social issue gallery SIGNALにて、日本財団「海と灯台プロジェクト」を運営する一般社団法人 海洋文化創造フォーラム主催の『旅する灯台パフェ』展が開催されます。

神威岬灯台（北海道積丹町）・日和山灯台（北海道小樽市）・観音埼灯台（神奈川県横須賀市）・御前埼灯台（静岡県御前崎市）・室戸岬灯台（高知県室戸市）の5つの灯台をモチーフにしたパフェが登場します。

燈の守り人は展示コラボを実施予定。5つの灯台のキャラクターたちが登場する音声ドラマや、記念撮影が楽しめるフォトスポットもご用意しています。

《『旅する灯台パフェ』展開催概要》

・期間：2025年11月1日（土）～11月8日（土）

・開館時間：土～月曜日 11:00-18:00

火～金曜日 11:00-23:00

・入場料：無料 ※パフェを含む飲食物は別途料金がかかります

・会場：Social issue gallery SIGNAL

・所在地：東京都港区虎ノ門1丁目2-11 The ParkRex TORANOMON 1F

・電話番号：03‐6205‐8220

・WEBサイト：https://signing.co.jp/signal/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/signal_socialissuegallery/

・電車 : 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 A2出口から徒歩5分

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 2a出口から徒歩3分

Google map https://goo.gl/maps/qvQkChSzmWnkVmwY6

さらに！

11/2(日)には長岡叶夜役の服部想之介さん（青二プロダクション）をお招きし、ラジオの公開収録が決定！

Interfmにて毎週配信中の『燈の守り人 presents 灯台ラジオ』がスタジオを飛び出し、初のゲストをお迎えしたスペシャル回となります。

《イベント開催概要》

燈の守り人 presents 灯台ラジオ』公開収録

・日時：2025年11月2日(日) 14:30~16:00

・入場料：無料（1ドリンク or 1パフェのご注文をお願いします）

・会場：Social issue gallery SIGNAL

・ゲスト：服部想之介さん （幻想夜話シリーズ 長岡叶夜 役）

高田ひかる（燈の守り人プロデューサー）

K片（燈の守り人 脚本）

・参加方法：抽選予約制（10月21日(火)17:00締切、10月22日(水)当選発表）

・抽選申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUKzAlNctJF7qEUefGmYiQ2gwuxrQW5FyniLHU8g2ymwWwYg/viewform

２.灯台祭2025

灯台ウィーク期間中、『燈の守り人』公式YouTubeプレミア公開にて、毎晩『幻想夜話』を公開します。厳選された珠玉のストーリーを、ぜひお楽しみください。さらに、放送の最後には、幻想夜話や逆光にまつわる初出し情報を、Xより一足早く公開します。

《開催概要》

開催期間：11月1日(土)～11月8日(土)21時より

配信場所：燈の守り人 公式YouTube（ https://www.youtube.com/@akarinomoribito ）

《スケジュール》

３.燈アート大賞2025

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86409/table/89_1_340438065c0bffe037afd1deef468fcf.jpg?v=202510211157 ]

海と灯台ウィークを記念して、今年も燈の守り人をテーマにしたコンペを開催します。

《開催概要》

開催期間：11月1日(土)～11月30日(日)

募集場所：X

募集部門：『燈の守り人』のキャラクター・灯台を使用したアート作品を幅広く募集

例）守り人のイラスト、公式グッズを使った写真、創意工夫された作品の画像

主な活用先：『燈の守り人』各SNSにて掲載・紹介

応募方法：１.『燈の守り人』公式X(@akarinomoribito)をフォロー

２.投稿文に以下3つのハッシュタグとメンションをつける

♯灯台ウィーク ♯燈アート2025 @akarinomoribito

３.作品画像を添付してポスト

賞品：最優秀賞（1名様）…オリジナルQUOカード5,000円分、灯台ウィークセット

優秀賞（3名様）…オリジナルQUOカード1,000円分、灯台ウィークセット

その他詳細は、『燈の守り人』公式HP内の特設サイトにてご確認ください。

https://www.akarinomoribito.com/special/2025specil/

◎『燈の守り人』プロジェクト

『燈の守り人』は、日本全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトです。各地の灯台が持つ魅力を丁寧に掘り下げ、オリジナルキャラクターおよび、ストーリーとして昇華しています。

各キャラクターは、それぞれの灯台が実際に有する歴史や文化、エピソードをベースに新たな創作を施し、豪華声優陣が魂を吹き込むことで、灯台ファンは勿論のこと、さらに幅広い方々へ灯台の魅力をお届けします。公式サイトでも各キャラクターやコンテンツが随時更新されますので、ぜひご覧ください。

【公式サイト】https://akarinomoribito.com/

【公式X】https://twitter.com/akarinomoribito

＜2025年度（2025年4月～2026年3月）の活動＞

１.ボイスドラマ「幻想夜話」・・・日本各地の灯台の歴史を紐解くショートストーリーを配信。

２.ボイスドラマ「逆光」・・・燈の守り人たちの戦いを描いた壮大なストーリーを配信。

３.4コマ漫画「あつまれ守りびとくん」・・・ゆるキャラ化した守り人たちのゆるい日常を配信。

４.灯台音声ガイド・・・豪華声優陣が日本各地の灯台について解説する音声ガイドを配信。

５.地域連携・・・該当自治体や海上保安庁にキャラクターの活用権を贈呈し、タイアップ。

会社概要

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

公式X：https://x.com/WORLDEGGS_0619