中小企業向けクラウド型HRMソリューション『JOBEE』製品発表会を開催

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、2025年10月７日（火）に、従業員数100名未満の中小企業向け新HRMブランド『JOBEE（ジョビー）』の製品発表会を開催いたしました。約70名の販売パートナー様、協業を検討される企業様、報道関係者の皆様にご来場いただき、盛況のうちに終了いたしました。

■開催概要

日時：2025年10月7日（火）

会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京

対象：販売パートナー様、協業を検討いただける企業様、報道関係者の皆様（事前申込制）

■製品発表会の内容

当日は、勤次郎が30年以上にわたって培ったHRMソリューションのノウハウを活かして開発した『JOBEE』の魅力や、ブランドコンセプト「はたらく、つながる、支えあう」、および従業員数100名未満の中小企業の現場にフィットする機能の詳細や『JOBEE』の今後の展望についてご説明いたしました。

発表会後には懇親会も開催され、参加者の皆様から熱心な関心が寄せられ、『JOBEE』の提供価値と今後の可能性への期待の大きさを実感する場となりました。

■参加者の声・アンケート結果

発表会後のアンケートでは、約98％が「非常に満足」「満足」と回答。

特に多かった意見として、「中小企業の現場課題を的確に捉えている」「価格と機能のバランスが優れている」 「パートナー支援体制に期待できる」といった声が寄せられました。

多くの方が『JOBEE』のコンセプトに共感し、「早期導入を検討したい」「顧客に提案したい」といったコメントも多く見られ、 本製品への期待の高さがうかがえる結果となりました。

■当日の映像公開について

当日の模様は記録映像として収録しており、弊社公式YouTubeチャンネルにて公開しております。

発表会の雰囲気や登壇内容の一部をご覧いただけますので、ぜひご視聴ください。

■『JOBEE』について

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=yZJM_elJtXE ]

『JOBEE』は、従業員100名未満の中小企業向けに提供する新HRMブランドです。

第一弾サービスとして、初期費用無料・月額150円／名から導入可能なクラウド型勤怠管理システムを2025年8月にリリースいたしました。

本サービスは、中小企業の複雑化する勤怠管理の課題を解決するため、弊社の30年以上にわたる労務管理ソリューションのノウハウを集約。出退勤管理や残業・休暇管理・シフト作成などの基本機能に加え、時系列でのマスタ管理や複数回勤務など、中小企業に必要な機能＋αを網羅し、直感的な操作性と低コストを両立しました。

ブランドコンセプトは「はたらく、つながる、支えあう」。

中小企業のHRMを強力にサポートし、生産性向上と従業員の健康・働きやすさの両立に貢献してまいります。

『JOBEE』公式サイト :https://jobee.kinjiro-e.com/[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3Gor9ILFTgU ]