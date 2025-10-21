キャビネット用金具の世界市場2025年、グローバル市場規模（引き出しハンドル、ノブ、ヒンジ）・分析レポートを発表
2025年10月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「キャビネット用金具の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、キャビネット用金具のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のキャビネット用金具市場規模は2023年に約101億8,000万ドルに達し、2030年には約117億8,000万ドルに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.1％と予測されています。キャビネット用金具とは、住宅・商業施設・オフィスなどの家具に取り付けられる引き出しハンドル、ノブ、ヒンジなどを含む固定用部材全般を指します。これらは家具の機能性とデザイン性を両立させる重要な構成要素であり、住宅リフォーム需要や商業施設の拡張に伴って安定した需要が続いています。
生産面では、北米、欧州、中国が主要な供給地域であり、それぞれ約20％前後のシェアを占めています。市場は分散型構造であり、上位10社の合計シェアは約30％にとどまります。主要企業としてはBlum、Hettich、GRASS、Häfele、Assa Abloyが世界市場をリードしています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
キャビネット用金具産業は、家具製造業と密接に関連しており、住宅用・商業用の双方で安定的な需要があります。特にキッチンやオフィス家具、店舗什器などにおける需要が拡大しています。近年ではデザイン性と使いやすさを両立する製品へのニーズが高まり、ソフトクローズ機能やマグネット機構など、機能性を重視した高付加価値製品が注目されています。
環境配慮も市場動向の一つです。リサイクル可能な素材の採用や、環境負荷の低い製造プロセスの導入が進んでいます。また、スマートホーム化の流れを受け、電子ロックや自動開閉機構などの次世代金具も開発されています。
課題としては、原材料価格の高騰と労働コストの上昇、さらに安価な模倣品の流通拡大が挙げられます。これに対し、主要メーカーは自動化生産や製造拠点の多地域展開によるコスト最適化を進めています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が堅調な成長を示しています。これらの地域では住宅リフォーム市場の拡大や、高品質・デザイン性の高い家具需要が市場を支えています。また、政府による省エネルギー住宅推進策も、家具更新需要を刺激しています。
一方、アジア太平洋地域は世界市場の中心として急成長を遂げています。特に中国は強力な製造基盤と政策支援を背景に、世界最大の生産・消費拠点となっています。日本、韓国、インドでも住宅供給や商業施設開発が活発化しており、金具製品の需要が増加しています。
南米や中東・アフリカでは、都市化の進展と生活水準の向上を背景に市場が拡大しています。特にブラジルやサウジアラビアでは家具製造業への投資が進んでいます。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、キャビネット用金具市場を総合的に理解するために、以下の観点から分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション
全体の販売数量（百万ユニット）と収益を算出し、製品タイプ別（引き手、ノブ、ヒンジ、その他）および用途別（住宅用、商業用）に分類しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「キャビネット用金具の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、キャビネット用金具のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のキャビネット用金具市場規模は2023年に約101億8,000万ドルに達し、2030年には約117億8,000万ドルに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.1％と予測されています。キャビネット用金具とは、住宅・商業施設・オフィスなどの家具に取り付けられる引き出しハンドル、ノブ、ヒンジなどを含む固定用部材全般を指します。これらは家具の機能性とデザイン性を両立させる重要な構成要素であり、住宅リフォーム需要や商業施設の拡張に伴って安定した需要が続いています。
生産面では、北米、欧州、中国が主要な供給地域であり、それぞれ約20％前後のシェアを占めています。市場は分散型構造であり、上位10社の合計シェアは約30％にとどまります。主要企業としてはBlum、Hettich、GRASS、Häfele、Assa Abloyが世界市場をリードしています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
キャビネット用金具産業は、家具製造業と密接に関連しており、住宅用・商業用の双方で安定的な需要があります。特にキッチンやオフィス家具、店舗什器などにおける需要が拡大しています。近年ではデザイン性と使いやすさを両立する製品へのニーズが高まり、ソフトクローズ機能やマグネット機構など、機能性を重視した高付加価値製品が注目されています。
環境配慮も市場動向の一つです。リサイクル可能な素材の採用や、環境負荷の低い製造プロセスの導入が進んでいます。また、スマートホーム化の流れを受け、電子ロックや自動開閉機構などの次世代金具も開発されています。
課題としては、原材料価格の高騰と労働コストの上昇、さらに安価な模倣品の流通拡大が挙げられます。これに対し、主要メーカーは自動化生産や製造拠点の多地域展開によるコスト最適化を進めています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が堅調な成長を示しています。これらの地域では住宅リフォーム市場の拡大や、高品質・デザイン性の高い家具需要が市場を支えています。また、政府による省エネルギー住宅推進策も、家具更新需要を刺激しています。
一方、アジア太平洋地域は世界市場の中心として急成長を遂げています。特に中国は強力な製造基盤と政策支援を背景に、世界最大の生産・消費拠点となっています。日本、韓国、インドでも住宅供給や商業施設開発が活発化しており、金具製品の需要が増加しています。
南米や中東・アフリカでは、都市化の進展と生活水準の向上を背景に市場が拡大しています。特にブラジルやサウジアラビアでは家具製造業への投資が進んでいます。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、キャビネット用金具市場を総合的に理解するために、以下の観点から分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション
全体の販売数量（百万ユニット）と収益を算出し、製品タイプ別（引き手、ノブ、ヒンジ、その他）および用途別（住宅用、商業用）に分類しています。