第6回 城郭市民セミナー「石垣のオペ、お見せします-姫路城の石垣修理-」

内容

姫路市[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/362_1_06d69abf27352676d27dddc6547c8445.jpg?v=202510211157 ]

近年、水害・地震などの災害によって、お城の石垣が崩れたというニュースを耳にすることが増えました。丈夫そうにみえても、多くの年月が経過した石垣は、風雨にさらされて日々傷んでいきます。石垣を美しく、そして安全に保つためには、定期的な修理が欠かせません。

そこで今回は、姫路城の石垣修理を行った職員が、昨年度までに実施した姫路城の石垣修理について丸ごと紹介します。現地説明会とも一味違う、石垣修理の途中の細かい作業までお話しします。

申し込み方法

事前申込制 下記いずれかの方法でお申し込みください。

- 往復ハガキ（1通につき、1人まで）11月17日（月曜日）必着。郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・電話番号を明記。返信ハガキに返送先の宛名を記入の上、下記申込先まで郵送してください。- インターネット申込（電子申請）10月15日（水曜日）から11月17日（月曜日）午後5時まで城郭研究室ホームページ「イベント」内のリンクからお申込みください。

申し込み先

〒670-0012 姫路市本町68‐258

城郭研究室「石垣修理」係

電話 079-289-4877