『Vivid World（ビビッドワールド）』11月5日（水）に Steam にて正式リリース！『Vivid Knight（ビビッドナイト）』待望の続編
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、2021年にリリースされた『Vivid Knight（ビビッドナイト）』の続編となる新作『Vivid World / ビビッドワールド』（以下、『ビビッドワールド』）を、2025年11月5日（水）17:00に Steam にて発売することを発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332205&id=bodyimage1】
◆『Vivid World / ビビッドワールド』Steamストアページ ：
https://store.steampowered.com/app/2468550/Vivid_World/
『ビビッドワールド』は、さまざまな能力を持つユニット達でパーティを構築し、謎に包まれた「冥界」の踏破を目指すパーティ構築型ローグライクゲームです。宝石となってしまったユニットを集めて組み合わせることで、パーティの強さが爆発的にパワーアップ。プレイヤーのジェムで戦闘をサポートしつつ、自分だけの最強パーティで「冥界」に隠された謎とダンジョン踏破に挑みましょう。
現在、Steam にて体験版を配信中。11月5日（水）の正式リリースに先駆けて、ぜひ一足先に“ビビッド”な世界をご体験ください。
※体験版の配信については、11月5日（水）の正式リリースを以て終了とさせていただきます
ゲーム概要
◎宝石となってしまった仲間たちと共に挑む“冥界”の冒険
宝石となってしまったユニットたちを集めてパーティを編成し、ランダム生成されるダンジョンに挑戦！ユニットたちの組み合わせによって多彩なシナジーが発動し、戦略性あふれるバトルを楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332205&id=bodyimage2】
◎前作『ビビッドナイト』からさらに進化した、多彩なゲーム要素
新たに追加されたオーブ、ステッカー、パフューム、ダンジョン拡張などの要素を活用して、チームのシナジーを最大化！単体の宝石の力を引き出すもよし、複数の宝石を組み合わせて強力な効果を発揮させるもよし。様々な組み合わせを工夫して、自分だけの戦略を構築しましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332205&id=bodyimage3】
◎宝石となってしまったユニット
ユニットたちは宝石として登場。宝石屋で購入・売却が可能です。新しいユニットを手に入れたり、同じ種類の宝石を集めたりすることで、ユニットをアップグレードさせることができます。
◎個性豊かなユニットたちとの絆
ユニットはそれぞれ特定の「シンボル」を持ち、同じシンボルを持つ仲間を集めたりユニットを強化したりすると、特別なバフが発動します。さらに特定の条件を満たすと、ランダムで異なるユニット同士に「相棒」関係が組まれます。「相棒」同士のユニットがパーティにいる状態では、 「ユニオンスキル」が発動し、強力な技を繰り出せます。
◎マルチプレイでダンジョンを攻略
シリーズ初となるマルチプレイモードを実装。フレンドと一緒にダンジョンへ挑み、協力しながら困難を乗り越える楽しさを体験できます。
◎“ビビッド”に彩られた世界観
シリーズの特徴であるカラフルなグラフィックは今作でさらに進化。ポップでかわいいビジュアルと共に、冥界に秘められた物語が幕を開けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332205&id=bodyimage4】
