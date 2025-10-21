2040年、宇宙旅行実現へ！──将来宇宙輸送システムとクーガーが語る、輸送技術の最前線「Sphear #4」、11月7日開催

クーガー株式会社

クーガー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井 敦）は、人類の宇宙移住にAIの力で貢献することを目指したコミュニティ「Sphear（スフィア）」の第4回リアルイベント「2040年、宇宙旅行実現へ！──Sphear #4」を、2025年11月7日（金）19:00より、東京・渋谷ヒカリエにて開催いたします。

本イベントでは、2040年の宇宙旅行へ向け、その実現を支える「宇宙輸送技術」の最前線を解き明かします。 将来宇宙輸送システムとAI企業クーガーが、燃焼試験・シミュレーション・設計統合など最新の手法を通じて、人類を宇宙へ運ぶ技術の進化を語ります。

■ Sphear #4 イベント概要

- 日時 ｜2025年11月7日（金）19:00～21:30（開場 18:45）- 会場 ｜ヒカリエカンファレンス Room C（東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 11階）- 参加費｜3,000円（事前決済）- 定員 ｜30名（先着順・要申込）

※会場開催のみ（オンライン配信なし）

お申し込みページ

https://sphear-004.peatix.com(https://sphear-004.peatix.com)

■ タイムテーブル

■登壇者紹介

- 18:45 開場（受付開始）- 19:00 - 19:05「Sphear（スフィア）──AIで人類の宇宙移住に挑む」- 19:05 - 19:40「宇宙輸送とは何か──最先端技術と課題、そしてAIがもたらす進化」石井 敦（クーガー株式会社 CEO）- 19:40 - 20:20「燃焼試験・シミュレーション・設計データを統合して実証と設計を直結──宇宙輸送機の開発を加速するプラットフォーム P4SDとは」細國 敬祐（将来宇宙輸送システム 基盤部部長）- 20:20 - 20:50 パネルディスカッション 登壇者2名によるクロストーク- 20:50 - 21:45 懇親会（軽食・ドリンク付き）登壇者・参加者同士のネットワーキングタイム

細國 敬祐 | Keisuke Hosokuni

将来宇宙輸送システム 基盤部部長

2024年より将来宇宙輸送システム株式会社の基盤部 部長を務める。ホンダや複数のスタートアップでメカ設計や品質管理、量産、PMに従事。GITAIではISSで実証されたロボットアームを開発。アジャイル開発を掲げる同社に共感し入社。「P4SD」構築を推進中。

石井 敦｜Atsushi Ishii

クーガー株式会社 CEO

日本IBMを経て、楽天やライコスの大規模検索エンジン開発を担当。その後、日米韓を横断したオンラインゲーム開発の統括、Amazon Robotics Challenge上位チームへの技術支援、ホンダへのAI学習シミュレーター提供、NEDOクラウドロボティクス開発統括などを務める。現在、人型AIプラットフォーム「LUDENS」の開発を進めている。スタンフォード大学2018年AI特別講義の講師。電気通信大学 元客員研究員。Enterprise Ethereum Alliance日本支部代表。

■ なぜ、今「宇宙 × AI」なのか？

月面基地の建設、宇宙旅行の商用化、火星への長期探査ミッション。かつてはSFだった世界が、今まさに現実になりつつあります。こうした「人類の次のフロンティア」において、AIはその真価を最も発揮する領域です。

極限環境、地球からの遠隔操作、限られた資源、想定外のトラブル。これらを乗り越えるには、人間の判断力を補完・拡張するだけでなく、ロケットやロボットの自律制御、探査機のナビゲーション、環境認識、通信の最適化など、AI・ロボティクス・ヒューマンインタラクションの総合的な活用が不可欠です。

■ Sphearとは？──月・火星移住実現を加速させる場

Sphear（スフィア）は、「宇宙 × AI」を軸に、月・火星移住を共に加速させるコミュニティです。AI、ロボティクス、宇宙工学といった専門領域を超えて、エンジニア、デザイナー、建築家、教育者、心理学者、アーティストなど多様な人々が集い、自由な発想と対話から新たな未来を構想していきます。

■ こんな方におすすめ

- 宇宙やAIに強い関心がある方- 宇宙関連スタートアップやJAXA技術に興味がある方- ロボティクス、画像認識、自然言語処理に携わっている方- ユーザーインタラクションやヒューマンインタフェースに関心がある方- 領域横断的なプロジェクトや仲間を求めている方