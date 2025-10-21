「芦屋大丸さんにお邪魔させてもらいます！」 大阪みやげ「おかんパン」大好評につき大丸芦屋店にて10月22日～28日 各日20個限定で販売
今年創業79周年の株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里代表取締役社長：多田俊介以下ダイヤ）が運営する「クックハウス」は、1日3,000個を販売する人気商品であるミルクパンを進化させ、“大阪おかん”の焼き印を付けた「おかんパン」を2024年7月からクックハウス全店で販売を開始しました。販売開始直後から連日お昼前に売り切れる店舗が続出し、パンとしては初の「大阪産（もん）名品」に認定され、「OSAKAPRIDEPRODUCTS2025」大阪代表商品にも選出されました。おかんパン【関西弁おかん】LINEスタンプも大好評です。今回、10月22日(水)～28日(火)の７日間、大丸芦屋店での販売が決定しました。おかんパンのポップアップショップのお声も多くいただく中、今回は芦屋で「おかんパン」をご購入いただけます。これまでのポップアップでは即日完売御礼となることが多く、好評をいただいております。期間中各日20限定での販売となります。
■大丸芦屋店での販売日・販売場所
販売日 ：2025年10月22日(水)～28日(木) ※各日20個限定
販売場所：大丸芦屋店 １階 イベントスペース （芦屋市船戸町1番31号）
■「おかんパン」商品概要
品名 ：おかんパン
入り数：ミルク3個・チョコ3個/１箱（箱サイズ：85×220×70mm）
価格 ：1,080円（税込）
賞味期限：製造日から14日間
商品について：
ミルクパンはカスタードクリームが4層に織り込まれた手のひらサイズの小さい菓子パンです。おいしい層がつぶれないように生地のカットも手切りなど、この小さなふわふわ食感のパンには、ダイヤのパン職人たちのこだわりが詰まっています。定番のミルク味とおかんパンでしか味わえないチョコ味の6個セットです。
■1日3,000個売れる人気ミルクパンのチョコ味が「おかんパン」に。おかんの語録付き！
クックハウスで1日に3,000個を販売する「ミルクパン」。カスタードクリームを4層にした、ふわふわしっとり食感にこだわっています。このたび、チョコ味を新しく作り、ミルクとチョコを3個ずつセットにし、大阪みやげとして発売します。ご家族やご友人などへ小分けにする際、少しでも大阪の雰囲気を感じてもらえるよう、大阪のおかんがよく使っているであろう言葉を袋に印刷しています。
おかん語録 24種類
- みんなでワケワケして食べや。
- よそはよそ！うちはうちやで。
- あんたおもろいなぁ。やっぱり大阪の子やな。
- 遠慮の塊、あんたが食べ。
- 世界を敵に回してもおかんはあんたの味方やで！
- お腹いっぱいなった？まだあるで？
- あんたの親の顔が見たいわって…私やったわ！
- その服ええな～。シュッとしてみえるわ。
- おかんでも気持ちはハタチ(ハート)
- まぁ、騙されたと思ってたべてみぃ。美味しいから。
- 美味しいもんは、べつ腹やわー。
- これなんぼやったと思う⁇めちゃ安かってん!!
- いや、恥ずかしっ！そんな褒めても何も出えへんで
- あんたほら！明日のパンないんとちゃう？
- 考えてもしゃあない 笑ろとこ 笑ろとこ
- ミルクパン1個な はい、600万円。
- 5時間喋れるけど 5分黙ってたら 倒れるわ
- なに泣いてんの？あめちゃんあげよか
- あんたの良さはわかる人にはわかるわ。しらんけど。
- えらいおしゃれやねぇ ディスコいくん？
- このシワの数だけ ようさん笑って生きとります
- 思い出だけはなんぼあってもええからね
- ミルクパンもらったん？ありがとう言うたか？
- がんばりや なるようにしかならへんで
■おかんパンLINEスタンプも販売中！
LINEスタンプ名 ：おかんパン【関西弁おかん】
価格 ：150円
ダウンロードURL ：https://line.me/S/sticker/29480936
■株式会社ダイヤ 会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/140_1_6c965297892194a405388c00b8af8340.jpg?v=202510211157 ]