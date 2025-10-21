こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
働きがいと健康の両立を支援しイキイキと働ける会社へ「健康経営方針」を策定しました
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、人的資本経営のさらなる推進を目的に、「健康経営方針」を策定しました。
これにより、働きがいと健康の両立を支える仕組みを整備。従業員が主体性を発揮し、成長・発展を続けることのできる企業づくりを目指します。
健康経営方針
1.従業員の心身の健康を、持続的な企業の成長と発展の重要な基盤と位置づけ、健康経営を長期的な経営戦略の一環として推進します。
2.定期健康診断の受診およびストレスチェックの受検を全従業員に推奨・徹底し、これらを会社の責務として確実に遂行します。従業員が心身ともに健康保持・増進することでパフォーマンスを最大化させ、それを安定的に発揮できる環境づくりを通じて、組織全体の基盤強化を図っていきます。
3.人こそが企業の最大の競争力であるという考えのもと、働きがいと健康の両立を支援する取り組みを推進し、あらゆるステークホルダーの皆様からの信頼に応えていきます。
健康経営方針推進体制
その他、キーコーヒーのサステナビリティに関する取り組みはこちらhttps://www.keycoffee.co.jp/sustainability/
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
