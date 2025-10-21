J-WAVEが兵庫県とタッグ！　福留光帆が「ゆるっと、でもまじめに」県政を届けるPodcastがスタート

株式会社J-WAVE

『ヒョーゴ★トーク』

J-WAVE（81.3FM）は、兵庫県によるPodcastを活用した県政情報発信事業を受託し、新Podcast番組『ヒョーゴ★トーク』の制作・配信を開始しました。本事業では、番組制作・配信のほか、番組専用Webサイトの構築、配信後の視聴状況データのレポート・分析までを一貫して行います。

ナビゲーターを務めるのは、兵庫県尼崎市出身で、J-WAVEの平日夜のワイド番組『GURU GURU!』（月～木 22:00～24:00）水曜日を担当する福留光帆。兵庫県職員とともに、県の魅力や意外な取り組み、今力を入れているプロジェクトなどを“ゆるっと、でもまじめに”掘り下げながらお届けします。

福留光帆

番組の合言葉は「兵庫って意外といいかも！」。兵庫の“良いところ”も“課題”も正面から向き合いながら語り合い、明日の雑談がちょっと弾み、少し考えるきっかけとなる時間を目指します。

収録の様子

県内在住の方はもちろん、県外の方にも兵庫を身近に感じていただけるプログラムです。

【番組概要】

Podcast名：『ヒョーゴ★トーク』

出演者：福留光帆、兵庫県職員

配信期間：2025年10月21日～2026年3月

配信日時：毎週火曜日 全20回／1回20～30分

HP：https://hyogo-talk.pref.hyogo.lg.jp/

配信媒体：Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、YouTube