こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
細かな部品の袋詰め・溶着・袋への印字作業を一台で完結 自動袋詰め包装機「GTS-100」10月27日（月）より販売開始
TERAOKA製カウンティングスケールとの連携で、計数情報のダイレクト印字が可能に
株式会社寺岡精工（本社：東京都大田区/代表取締役社長 山本宏輔）は、計数した部品の袋詰めから溶着、袋への印字作業を一台で完結する、部品・製造業界向けの自動袋詰め包装機「GTS-100」を、10月27日（月）より販売開始します。
本製品は、部品を投入するだけで、袋詰め・袋の溶着、袋への現品票印字を自動で行います。従来手作業で行っていた袋詰め作業、シーラーでのシール作業、ラベルの発行・貼付作業の業務を自動化し、省人化・効率化が可能になります。設置面積約40 x 90cmという省スペース性を活かし、作業机にも設置しやすい袋詰め業務の効率化に貢献します。
■部品を投入するだけで袋詰めが完了、袋の溶着まで自動化し作業効率化を実現
袋詰め包装機「GTS-100」は、自動車部品・樹脂成形品・電装品といった「部品」を扱う現場において、計数・小分け後の部品の袋詰め作業を自動化する機械です。
部品のデータを呼び出し、専用投入口から部品を投入すると、現品票情報を袋に直接印字し、内容量に合わせて袋を自動でカット、袋詰めします。袋はシーラーで圧着された状態で排出されるため、そのまま出荷することができます。
作業の簡略化で作業員の業務負荷を軽減するとともに、15インチのカラータッチパネルを用いたシンプルな操作で使用できるため、作業員への複雑なレクチャーや教育も不要に。作業の属人化防止にも貢献します。
■カウンティングスケールとの連動で、計数情報をダイレクト印字
袋詰め包装機「GTS-100」を高性能カウンティングスケール「DC-450」と連動させることで、「DC-450」による計数情報を「GTS-100」に送信し、部品名や個数を袋にそのまま印字することが可能になります。
直接印字によって現品票ラベルの貼り付けが不要になるため、紙資源の節約にもつながります。
▲カウンティングスケール「DC-450」
▲袋への印字（一例）
■卓上に置ける省スペースサイズ、既存の作業場にそのまま配置
「GTS-100」は幅40cm×奥行90cmの省スペースサイズ。既存の作業場のレイアウトを極力変更せずに設置できます。100V電源に接続できれば設置場所を問わないため、スペースの限られた現場にも配置しやすい製品です。
■製品概要
製 品 名： 自動袋詰め包装機「GTS-100」
発 売 日： 2025年10月27日
外形寸法： 383.8mm(W) x 824.3mm(D) x 625mm(H)
製品URL： https://www.teraokaseiko.com/jp/l/logistics/products/measuring/gts-100/
本件に関するお問合わせ先
■報道関係者のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 グローバルマーケティングコミュニケーションズ 上山・鈴木
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
■一般の方のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 お客さま窓口 TEL: 0120-37-5270（平日9:30‐17:30）
