『東京カレンダー』12月号の特集は「銀座」の表と裏！

10月21日(火)発売の『東京カレンダー』2025年12月号（発行：東京カレンダー株式会社、本社：東京都品川区、代表取締役：坂下 陽子)では「『銀座』の表と裏。」と題し、銀座の王道からツウのみぞ知る銀座の深部まで、銀座のリアルを徹底取材。

銀座の魅力を余すところなく詰め込んだ一冊となっています。

最高峰で最高到達地なこの街を、そろそろマスターする年齢になってきた

言わずと知れた東京最高峰の街、銀座。大人になってしばらく経っていても「まだ、銀座じゃない」と思っているなら、もったいない。一流と、最先端と、伝統が凝縮されたこの街を使いこなし、表と裏を知り尽くした真の大人になるための「銀座攻略本」完成です。

「銀座の表」で大人が知るべき王道の銀座をコンプリートする！

令和の大人が嗜みとして知っておきたい、“ザ・銀座”を厳選。「フレンチの最新」「“銀座で鮨”をモノにする」「次世代の名店を先取る」「老舗の教養」「銀座のバーがちょうどいい」など６つの「銀座必修科目」で大人の階段を駆け上がろう。

「銀座の裏」。この街のディープゾーンは深くなるほど面白い

煌びやかな街で「隠れる」というスパイス、行きつけの小料理店を持つ愉悦、秘めやかに張り巡らされた裏路地の歩き方……。華やかな表の顔とは裏腹に、一見では知りえない店が数多く潜んでいるのも銀座の魅力。そんな知る人ぞ知る「銀座の裏」も徹底取材。この街を堂々と闊歩する大人はやっぱり格好いい！

通常版の表紙は松本まりかさん！

特別増刊の表紙は向井康二さん(Snow Man)！

今回で2回目の表紙登場となる松本まりかさん。ドラマでは話題作の出演が続き、“カメレオン女優”との呼び声も高い彼女に、銀座を賑わせるフレンチを体験してもらいました。

特別増刊で初の表紙を飾ってくれたのはSnow Manの向井康二さん。銀座６丁目で”大人の男の洗練されたホテル使い”をテーマにシューティング。30代に足を踏み入れ、ぐっとシャープな男の色気を纏った彼が、「ひとりで集中したい時に訪れる」というホテルで吐露してくれた、今の胸の内とは――。

そのほか、銀座７丁目で育ち、４丁目で傾く（かぶく）“銀座な男”、２代目尾上松也さんや、21歳になったばかりの櫻坂46のメンバー、村井 優さんの「銀座で鮨」デビューなど、最高峰の街に相応しく麗しい著名人たちが銀座特集を盛り上げます。



※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2025年12月号 通常版

発売日：2025年10月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐12



・増刊

商品名：東京カレンダー2025年12月号 特別増刊

発売日：2025年10月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐12



