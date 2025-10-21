【松屋フーズ】松屋×日清食品冷凍がコラボ 「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」販売！ 1,000食限定！楽天市場では、牛めしを買うともれなくおまけで付いてくる！
このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、日清食品冷凍株式会社(社長：上和田 公彦)の「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズにて、「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を監修致しました。2025年11月1日（土）から全国の量販店にて販売開始されます。
■松屋ファン必見！松屋復刻メニュー総選挙にて2度1位を獲得した大人気メニュー！
世界一にんにくをおいしく食べるための料理とも称される「シュクメルリ」のソースがコラボ
『シュクメルリ』とは、「にんにく」と「とろけるチーズ」の"ホワイトソース"で鶏もも肉を煮込んだ"ジョージア料理"です。北にロシア、東にアジア、西にヨーロッパ、南に中東という位置のジョージアは、様々な地方の特性を含んだ料理が多く、日本人の口に合う美味しい料理がとても多いと言われております。"世界一にんにくをおいしく食べるための料理"とも称されています。2019年には「シュクメルリ鍋」として商品化されたことで、SNSを中心に話題となりました。2020年、2023年の松屋復刻メニュー総選挙では第1位を獲得するほどの人気ぶり。
電子レンジで簡単に調理でき、家庭で手軽に本格的な味わいを楽しめる「冷凍 日清スパ王プレミアム」。このたび、「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズの発売15周年を記念し、コラボすることが決定しました。
「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」は、ガツンときかせたにんにくの香りやとろけるチーズのコクが口いっぱいに広がる、濃厚なソースが魅力です。具材には彩り鮮やかなブロッコリーがトッピングされております。大人気の味わいをぜひお召し上がりください。
●発売日
2025年11月1日(土)～
●発売地区
全国
商品イメージ
●商品特長
麺：デュラム小麦のセモリナを100%使用した厳選イタリア産スパゲティ。
1秒単位でゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。
ソース：ガツンとくるにんにくの香りと、とろけるチーズのコクが口いっぱいに広がる濃厚なソース。
具材：チーズ、ブロッコリー。
◎コラボを記念して特別セール開催決定！
楽天市場限定！先着1,000食限定！
牛めし30食+十勝風豚丼1食セットに冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ1食おまけ付き！
●発売日
2025年11月4日(火)20時～2025年11月16日(日)23時59分
●対象商品：プレミアム仕様牛めしの具30食＋十勝風豚丼1食+シュクメルリ風パスタ1食
6,880円(1食あたり215円)送料込み
●実施店舗
松屋楽天市場店
URL：https://item.rakuten.co.jp/matsuya/us30/
※おまけ付きセットは限定数量に達し次第終了となります。