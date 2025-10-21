【松屋フーズ】松屋×日清食品冷凍がコラボ　「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」販売！　1,000食限定！楽天市場では、牛めしを買うともれなくおまけで付いてくる！

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、日清食品冷凍株式会社(社長：上和田 公彦)の「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズにて、「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を監修致しました。2025年11月1日（土）から全国の量販店にて販売開始されます。

■松屋ファン必見！松屋復刻メニュー総選挙にて2度1位を獲得した大人気メニュー！

世界一にんにくをおいしく食べるための料理とも称される「シュクメルリ」のソースがコラボ

『シュクメルリ』とは、「にんにく」と「とろけるチーズ」の"ホワイトソース"で鶏もも肉を煮込んだ"ジョージア料理"です。北にロシア、東にアジア、西にヨーロッパ、南に中東という位置のジョージアは、様々な地方の特性を含んだ料理が多く、日本人の口に合う美味しい料理がとても多いと言われております。"世界一にんにくをおいしく食べるための料理"とも称されています。2019年には「シュクメルリ鍋」として商品化されたことで、SNSを中心に話題となりました。2020年、2023年の松屋復刻メニュー総選挙では第1位を獲得するほどの人気ぶり。

電子レンジで簡単に調理でき、家庭で手軽に本格的な味わいを楽しめる「冷凍 日清スパ王プレミアム」。このたび、「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズの発売15周年を記念し、コラボすることが決定しました。

「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」は、ガツンときかせたにんにくの香りやとろけるチーズのコクが口いっぱいに広がる、濃厚なソースが魅力です。具材には彩り鮮やかなブロッコリーがトッピングされております。大人気の味わいをぜひお召し上がりください。

●発売日

2025年11月1日(土)～

●発売地区

全国

商品イメージ

●商品特長

麺：デュラム小麦のセモリナを100%使用した厳選イタリア産スパゲティ。

1秒単位でゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。

ソース：ガツンとくるにんにくの香りと、とろけるチーズのコクが口いっぱいに広がる濃厚なソース。

具材：チーズ、ブロッコリー。

◎コラボを記念して特別セール開催決定！

楽天市場限定！先着1,000食限定！

牛めし30食+十勝風豚丼1食セットに冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ1食おまけ付き！

●発売日

2025年11月4日(火)20時～2025年11月16日(日)23時59分

●対象商品：プレミアム仕様牛めしの具30食＋十勝風豚丼1食+シュクメルリ風パスタ1食

6,880円(1食あたり215円)送料込み

●実施店舗

松屋楽天市場店

URL：https://item.rakuten.co.jp/matsuya/us30/

※おまけ付きセットは限定数量に達し次第終了となります。