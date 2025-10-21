【特許出願中】家賃払いの常識を変える新技術、PropTech JapanのRentEase（レンティーズ）

PropTech Japan株式会社RentEaseの家賃払いの常識を変える新技術【特許出願中】

PropTech Japan株式会社（本社：東京都港区、取締役：伊藤 幹人、以下「PropTech Japan」）は、当社が提供する家賃クレジットカード払いアプリ「RentEase（レンティーズ）」において、賃貸物件の決済方法を革新する独自技術が特許出願中であることをお知らせいたします。（出願番号：特許2025-144100）

本技術は、物件がクレジットカード決済に対応していない場合でも、入居者様がお手持ちのカードで家賃を支払えるようにするものです。これにより、入居者様の利便性を飛躍的に向上させるとともに、不動産業界が長年抱えてきた決済の課題を解決し、取引のDXを力強く推進します。

■ 開発の背景：多くの入居者が抱える家賃支払いへの不満

社会全体のキャッシュレス化が急速に進む中、家賃の支払いは依然として銀行振込や口座振替が主流であり、多くの入居者様が「カードでポイントを貯めたい」「支払いをまとめたい」という多くの声に応えられていませんでした。

この背景には、物件を管理する不動産会社やオーナー側の決済システムの導入コストや構築といった導入障壁が存在します。入居者様の希望と運用実態との間に存在するこのギャップを埋めるべく、PropTech Japanは独自の決済システムの開発に着手いたしました。

アプリイメージ＜本技術のポイント＞- オーナー様側： 新たな設備投資や運用変更は一切不要。これまで通り、指定口座で家賃を受け取れます。- 入居者様側： 物件の対応状況を問わず、あらゆる賃貸物件でカード払いが可能となります。

この仕組みにより、双方に負担をかけることなく、家賃支払いの完全なカード化を実現します。

RentEaseの5つのメリット- 好きな物件でポイントが貯まる： 毎月の家賃支払いで、クレジットカードのポイントやマイルが効率的に貯まります。- 必要な時だけ使える：月額費用0円で、必要な時だけ賢く利用できます。出費がかさむ月の家賃をカードの引き落とし日まで先延ばしにするという使い方もできます。- 支払い管理を一本化： 支払い日をカードの引き落とし日に一本化でき、家計管理が簡単になります。- 支払い忘れを防止： 毎月自動で決済されるため、振込忘れなどのリスクを防ぎます。- 住みたい家を自由に選べる： 「カード払いに対応しているか」を気にせず、本当に住みたい物件を選べるようになります。

■今後の展望

PropTech Japan株式会社は、家賃に加え、敷金・礼金といった初期費用や更新料の支払いにも「RentEase」では対応しており、今後もサービスの利便性向上に努め、誰もがスマートで快適な暮らしを実現できる社会を目指します。

RentEaseアプリダウンロード：

・https://app.adjust.com/1m930xvc

特許概要- 出願日 ： 2025年8月29日- 出願番号 ： 特許2025-144100

■ PropTech Japan株式会社について

PropTech Japan株式会社は、「すべての人々にスマートで快適な暮らしを届ける」を企業理念に掲げ、不動産テック領域での革新的なサービスを創出しています。テクノロジーと人間性を融合させることで、関わるすべての人々の生活をより豊かにすることを目指し、お客様の期待を超えるソリューションを提供し続けます。

【会社概要】

社名 ： PropTech Japan株式会社 (PropTech Japan Co., Ltd.)

本社所在地： 東京都港区東麻布1-12-5 ACN東麻布ビル 6階

取締役 ： 伊藤 幹人

事業内容 ： 不動産テック事業、賃貸向けアプリの開発及び提供 など

設立 ： 2024年2月

HP ： https://rent-ease.jp/

■ 採用情報

PropTech Japanでは、事業拡大に伴い、不動産の経験がある方やバックオフィス業務など、新たな仲間を積極的に募集しております。その他募集中の職種など詳細とご応募については下記ページをご覧ください。

採用情報リンク：

https://rent-ease.jp/recruit/