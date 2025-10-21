こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
お客様の声から生まれた、あたため上手なオーブンレンジe angleより、「赤外線センサー」と「スピードボタン」搭載モデルが登場
仕上がり温度を自在にコントロール。ムラを抑えてあたため、調理も時短。
株式会社エディオンは、2025年10月29日（水）より、プライベートブランド「e angle」において、オーブンレンジ「ANGV-MOS18-A-K」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
オーブンレンジ「ANGV-MOS18-A-K」は、食品の表面温度を測る赤外線センサーを搭載し、加熱ムラを抑えて温めることができます。さらに、-10℃から90℃まで10℃単位で温度調整ができるため、アイスを食べごろにする解凍や離乳食のあたためなど、食材に合わせた温度設定が可能です。
また、「レンジのあたため時間が長く感じる」というお客様の声にお応えし、加熱時間を最大約36％短縮する「スピードボタン」を搭載しています。低出力で加熱ムラを抑え、ひき肉や刺身をおいしく解凍する「やさしさ解凍」などとあわせ、毎日の調理をサポートします。
その他にも、操作音を消せる「消音モード」や、誤操作を防ぐ「チャイルドロック」など、暮らしに寄り添う便利な機能を備えています。デザインは使いやすい縦開きタイプで、庫内はお手入れのしやすいフラット設計です。
【 概要 】
商品：e angleシリーズ オーブンレンジ「ANGV-MOS18-A-K」
発売日：2025年10月29日（水）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価格：26,800円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇ 赤外線センサー搭載×充実したあたため機能
赤外線センサーが食品の表面温度を検知し、加熱ムラを抑えます。
また、-10℃から90℃まで10℃単位で仕上がり温度を設定できるので、アイスの解凍や離乳食など食材に合わせたあたためが可能です。
◇ 食材への負担が少ない「やさしさ解凍」
低出力のON/OFFを繰り返すことで、じっくりあたためながら解凍。
冷凍したひき肉や刺身など、加減が難しい食材も熱を通しすぎず上手に解凍できます。
◇ お客様の声をカタチに、時短につながる「スピードボタン」搭載
手動レンジの500W/600Wの加熱開始後、「スピードボタン」を押すと、高出力に切り替わり、加熱時間を最大約36％短縮します。
時間指定のある市販のお弁当も時短であたためが可能です。
※500W/600W、加熱時間1分30秒～10分以内の場合のみ使用可能です。
◇30種類の自動メニュー
レンジ加熱、グリル、オーブン調理に対応した30種類のメニューを搭載しています。
トーストやパスタ、肉じゃが、ハンバーグ、スポンジケーキなど、幅広い料理をボタン一つで調理できます。
◇縦開き＆フラット庫内で使いやすく、お手入れも簡単
ドアは安定して出し入れがしやすい縦開きタイプを採用。
庫内はフラット設計で、調理後の拭き掃除が簡単です。
さらに、自動メニューには「脱臭」コースも搭載しています。
◇ 暮らしに便利な安心・静音設計
お子様の誤操作を防ぐ「チャイルドロック」機能や、操作音を消すことができる「消音モード」を搭載。
時間帯やご家族の状況に合わせてお使いいただけます。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/120510/120510_web_1.png
※900Wは3分までの使用
