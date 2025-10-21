Z世代の女性305人に調査!「アンティークが似合いそうな有名人ランキング」男性1位は菅田将暉さん、女性1位は北川景子さん

株式会社 一輝Corporation

遺品整理および骨董品・美術品の買取を行っている株式会社一輝Corporation（所在地：埼玉県狭山市、代表取締役：相原一仁）は、Z世代の女性305名を対象に、遺品整理に関する調査を実施しました。

遺品整理の場面では、「価値がわからないけれど、捨てていいのか迷うもの」に出会うことがあります。

例えば、古い写真や手紙のように思い出が詰まったもの、そして骨董品やアンティークのように価値の判断が難しいものなど。

故人との記憶や品物の背景を大切にしながら、どう整理すればいいのか悩む人も少なくありません。

そこで今回、遺品整理および骨董品・美術品の買取を行っている株式会社一輝Corporation（所在地：埼玉県狭山市、代表取締役：相原一仁、https://ikki-inc.net/）は、20代の女性305名を対象に、遺品整理に関する調査を実施しました。その結果をご紹介いたします。

【調査サマリー】

・アンティークが似合いそうな有名人ランキング男性部門第1位は「菅田将暉さん」（108人）、第2位「北村匠海さん」（72人）、第3位「佐藤健さん」（69人）

・アンティークが似合いそうな有名人ランキング女性部門第1位は「北川景子さん」（79人）、第2位「中条あやみさん」（73人）、第3位「長澤まさみさん」（69人）

・Z世代女性の55.4%が何らかの形で「遺品整理」に携わった経験があると回答

・遺品整理で大変そうだと思うこと「捨てるか残すかの判断が難しそう」が最多(230人)、次いで「量が多くて片付けが大変そう」（193人）

・遺品整理で処理に困りそうなものトップ3は「写真・アルバム」（148人）、「骨董品・美術品」（136人）、「書類（契約書・領収書・証明書など）」（135人）

・遺品整理で骨董品やアンティークが出てきたときの対応は「専門家に鑑定してもらう」が最多(160人)

※アンケート結果を引用する場合は「引用：株式会社一輝Corporation(https://ikki-inc.net/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

アンティークが似合いそうな男性有名人、第1位は「菅田将暉さん」

「アンティークが似合いそうな男性有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第1位「菅田将暉さん」(108人)、第2位「北村匠海さん」(72人)、第3位「佐藤健さん」(69人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「菅田将暉さん」と回答した方

“おしゃれなイメージがあるので、アンティークなものでも自分のスタイルに落とし込みそうだから(会社員)”

“古びたアイテムも使いこなせそうなイメージがあるから（専業主婦)“

“雰囲気ととても合っていて、家に何個かあると言われても違和感なく、納得がいくから(専業主婦)“

“アンティークな物を普段から身につけていそうだから（アルバイト)“

“ミステリアスな雰囲気があり、アンティークとマッチしそう（専業主婦)“

「北村匠海さん」と回答した方

“ドラマで昭和の格好をしているのを見て、アンティークが似合いそうだと感じたから（会社員)“

“テレビ番組で着ていた服装や雰囲気がアンティークに合いそうだから（学生)“

“アンニュイな雰囲気が合っていると思ったから（会社員)“

“独特の雰囲気とアンティークがマッチしそうだと思ったから（アルバイト)”

「佐藤健さん」と回答した方

“大人なイメージがあり、アンティークものが好きそうだから（契約社員)“

“アンティークの儚い感じが佐藤健さんの雰囲気にあっているから（会社員)“

“アンティークな家具に囲まれて生活している雰囲気がなんとなく想像がつくから（アルバイト)“

「吉沢亮さん」と回答した方

“落ち着いた雰囲気とクラシカルなファッションが似合う印象があり、アンティークの家具や衣装と調和しそうだから(会社員)“

“古い家具や飾り物を集めていそうだから(学生)“

“端正な顔立ちとどこかクラシカルな雰囲気が、アンティークに自然となじみそうだと感じたから(会社員)“

「目黒蓮（Snow Man）さん」と回答した方

“映画を見て、アンティークのようなものが似合うと思ったから(学生)”

“普段からアンティークを好んでいそうなイメージがあるため(アルバイト)“

「横浜流星さん」と回答した方

“アンティークの古風な感じが合いそうだから(専業主婦)“

“こだわりが強そうだから(アルバイト)“

「京本大我(SixTONES)さん」と回答した方

“親からアンティークを譲り受けていそうだから(会社員)“

“個性と品がある感じが似合いそうだと思ったから(会社員)“

「神尾楓珠さん」と回答した方

“ミステリアスな雰囲気があるので、似合いそう(自営業)“

アンティークが似合いそうな女性有名人、第1位は「北川景子さん」

「アンティークが似合いそうな女性有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第1位「北川景子さん」(79人)、第2位「中条あやみさん」(73人)、第3位「長澤まさみさん」(69人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「北川景子さん」と回答した方

”美人で妖艶な雰囲気があり、アンティークが似合いそうだから（学生)”

”家具や小物にこだわっていそうだから（会社員)”

”上品で洗練された印象があり、大人なイメージなので古風な物が似合いそうだから（専業主婦)”

”ドラマでお嬢様役をしていた時の家が、アンティーク調の部屋で似合っていたから（契約社員)”

”大人の余裕を感じるので似合うと思った（会社員)”

「中条あやみさん」と回答した方

”品のある佇まいと知的な雰囲気がアンティークの繊細な美しさとよく合うと思うから（会社員)”

”綺麗な顔立ちと上品なアンティークが似合いそうだから（会社員)”

”おしゃれなものを家に飾っているイメージだから（会社員)”

”気品があり、海外のアンティーク家具とかを持っていても違和感がないから（会社員)”

「長澤まさみさん」と回答した方

”大人の女性らしい、落ち着いた雰囲気がアンティークに合うと思ったから（学生)”

”食器類にこだわりがあると聞いたことがあるから（アルバイト)”

”大人な印象があり、アンティーク品を家に置いていそうだから（会社員)”

「芦田愛菜さん」と回答した方

”知的でアンティークが好きそうだから（会社員)”

”歴史的価値があるものに詳しそうだから（会社員)”

”骨董品やアンティークなど価値を分かった上で大事にされそうだなと思ったから（専業主婦)”

「綾瀬はるかさん」と回答した方

”天真爛漫な役が多いが、私生活がミステリアスなので（自営業)”

”和洋どちらのアンティークにも合いそうな柔らかさと品格を感じるから（会社員)”

「石原さとみさん」と回答した方

”柔らかい雰囲気と品のある美しさが、アンティークの世界観によく合うから（会社員)”

”アンティーク調のアクセサリーが似合いそうだから（専業主婦)”

「有村架純さん」と回答した方

”柔らかく自然体な雰囲気と、アンティークの持つ温もりや深みがぴったり合うから（会社員)”

”古いものを大切にしそうだから（会社員)”

「田中みな実さん」と回答した方

”柔らかさと大人の色気を併せ持っており、アンティークな空間で自然に絵になるような存在感があると思ったから(会社員)”

「今田美桜さん」と回答した方

”ゴージャスなセレブ役を演じているのを観たことがあり、似合っていたから(アルバイト)”

Z世代女性の55.4％が、何らかの形で「遺品整理」に携わった経験あり

「遺品整理を経験したことはありますか？(1つ)」と質問したところ、最も回答されたのは「家族や親族の手伝いで整理したことがある」で45.6%でした。



その他、「知り合いの遺品整理を見たことや手伝ったことがある程度」（7.2％）、「自分が中心となって整理したことがある」（2.3％）、「遺品整理業者に依頼したことがある」（0.3％）となっており、Z世代女性の55.4％が何らかの形で遺品整理に携わった経験があることがわかりました。

遺品整理で大変そうだと思うこと「捨てるか残すかの判断が難しそう」が最多

「遺品整理で大変そうだと思うことはなんですか？（複数回答可）」と質問したところ、「捨てるか残すかの判断が難しそう」(230人)、「量が多くて片付けが大変そう」(193人)、「思い出のある物が出てきて手放しにくそう」(181人)という結果になりました。

遺品整理で処理に困りそうなものトップ3は「写真・アルバム」「骨董品・美術品」「書類」

「遺品整理で処理に困りそうなものはなんですか？（複数回答可）」と質問したところ、「写真・アルバム」(148人)、「骨董品・美術品」(136人)、「書類（契約書・領収書・証明書など）」(135人)、「日記・手紙・メモ類」(131人)、PC・スマホのデータ（写真・動画・アプリなど）（101人）、アンティーク(73人)という結果になりました。

もし遺品整理で骨董品やアンティークが出てきたらどうするか？「専門家に鑑定してもらう」が1位

「遺品整理で骨董品やアンティークが出てきたら、あなたならどうしますか？」と質問したところ、「専門家に鑑定してもらう」(160人)、「思い出として保管する」(120人)、「売却する」(108人)という結果になりました。

まとめ

今回は、Z世代の女性305名を対象に、「アンティークが似合いそうな有名人ランキング調査」を実施しました。

男性有名人の第1位は「菅田将暉さん」でした。おしゃれで個性的なイメージがアンティークとマッチしそうだと、多くの票を集めました。

第2位には「北村匠海さん」が選ばれました。ドラマ、テレビ出演時の服装イメージや、北村さんが醸し出す独特の雰囲気が得票につながったようです。

女性有名人では「北川景子さん」が第1位に。上品さや高貴さ、大人の落ち着きといった印象が多くの回答者に支持されました。

第2位は「中条あやみさん」が選ばれました。上品な雰囲気や整った顔立ちから、アンティークが似合いそうだと票を集めました。

Z世代女性の遺品整理経験については、55.4%が遺品整理に何らかの形で関わった経験があるという結果になりました。



遺品整理で困りそうなものとしては、「写真・アルバム」「日記・手紙・メモ類」「PC・スマホのデータ」など思い出に関わるものや、「骨董品・美術品」「書類」など価値や重要性の判断が難しいものが上位に挙がりました。



骨董品やアンティークが出てきた場合には、闇雲に処分するのではなく、「専門家に鑑定してもらう」「保管する」「売却する」など、慎重に対応しようと考える人が多いこともわかりました。

遺品整理では、思い出と向き合う心の負担だけでなく、骨董品やアンティークなど専門知識が必要な品の扱いに悩むケースが少なくありません。

価値がわからない骨董品やアンティークが遺品整理で見つかった際は、専門家に査定を依頼することをおすすめします。

株式会社一輝Corporationは、遺品整理・生前整理と買取をワンストップで行える体制を整えており、整理の過程で発見された品物の査定・買取を通じて、整理費用の負担を軽減することが可能です。

専門的な知識がなければ、価値ある品があったとしても、誤って処分してしまうことも少なくありません。

専門の鑑定士が、掛け軸や絵画、茶道具、骨董品、貴金属、アンティーク家具や雑貨など、多岐にわたる品目を丁寧に査定し、適正な価格での買取をご提案させていただきます。

整理と買取を一体で行うことで、時間や手間をかけずに効率的に進められるだけでなく、適切な査定によって思わぬ価値を発見できる可能性があります。

遺品整理や買取でお困りの際は、まず当社にご相談ください。

調査概要：遺品整理に関する調査

【調査期間】2025年10月8日～2025年10月13日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】20代の女性

【調査人数】305人



■会社概要

社名：株式会社 一輝Corporation

https://ikki-inc.net/

https://jinyudo.jp/

https://jinyudo.com/

所在地：埼玉県狭山市狭山42-17

代表者：相原 一仁

事業内容:骨董品・美術品の買取り・仁友堂の運営・遺品整理及び生前整理等



■本件に関するお問合せ先

株式会社一輝Corporation

TEL：04-2937-7833

mail：info@ikki-inc.net