自動車補給部品の管理業務をDXするSaaS『HOKYU』を提供開始【不良在庫削減／業務効率化】

common株式会社

common株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：石川毅志、以下「当社」）は、自動車ディストリビューター（自動車輸入販売会社）の補給部品（アフターセールスパーツ）管理業務をDXするSaaS型アプリケーション『HOKYU』の提供を開始しました。『HOKYU』は、数万点に及ぶ品番管理・エイジングなどの補給部品にまつわる業務の課題を解決します。管理業務の生産性向上はもちろん、データ経営により、欠品率の低減・適正在庫・粗利の安定化を実現します。

アフターセールスパーツ（補給部品）管理SaaS『HOKYU』

【背景／課題】

- 補給部品はSKUが膨大で、需要は品番ごとに異なり、かつ断続的になりがち。従来の単一手法では精度的限界がある。- 輸入・国際調達ではリードタイムが長く、さらに中間業者が多いため為替影響が大きい。仕入条件や諸掛込みの原価計算が煩雑。- 生産終了モデルや車齢構成の変化により、UIO（Units in Operation：市場保有台数）と販売実績のギャップが発生。- Excel中心運用や分散システムにより、エイジング・滞留在庫の可視化と是正が遅延。

【製品概要】

名称：HOKYU（ホキュー）／カテゴリ：補給部品管理SaaS

対象：自動車輸入販売会社（自動車メーカー／商社）

提供形態：SaaS（主要ブラウザ対応）

対応言語：英語／日本語

想定利用部門：経営者、アフターセールス部門、経理、経営企画、IT管理者、自動車メーカー本社担当

【主な機能】

- SKU別の最適発注・ 需要タイプ（連続/断続/季節/新規）を自動分類し、最適手法を自動選択。・ ABC分析、周期発注をSKU単位で自動提示。分類根拠と式を可視化。- UIO×実績のギャップ分析（AI）・ 車齢別保有台数・稼働率から標準消費量を推定。実績との乖離と要因を特定。・ ディーラーごとの装着率・到達率をスコア化し、補充・販促を提案。- 原価と為替感度による損益管理・ 本体価格＋運賃＋保険＋関税＋港費＋手数料＋為替差をロット単位で計算可能。移動平均/FIFO/標準原価に対応。・ 見込レートを変化させ、粗利レンジを即時試算、価格改定や発注見直しに直結。- エイジング/滞留在庫対策・ 滞留スコアで値下げ・セット販売・拠点間移動・仕入停止・返却・廃棄を提案。・ RFID/バーコード/QRで現場作業を効率化。『HOKYU』の機能イメージ

【導入・サポート】

オンボーディング：要件整理／初期設定／研修（オンライン・現地）

移行：データクレンジング、リハーサル2回、段階移行（1ライン→全ライン）

運用：24×5監視＋平日サポート窓口

【提供開始日】

2025年10月21日

【代表コメント】

「『HOKYU』 は、多品番・需要変動・不良在庫・為替変動といった補給部品ならではの難題に、データベース構築 ×AIで“迷わず正しく動ける”経営・現場を支援します。部品管理でお困りの方はお役に立ちますので、ご連絡お願いします。」（代表取締役 石川毅志）