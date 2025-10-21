クリンスイ、カートリッジ交換目安6ヶ月※1の蛇口直結型浄水器 新モデル「CB096」を発売　カートリッジの交換時期をカウントダウン表示する「液晶」を導入

6ヶ月使える浄水カートリッジや約50％節水シャワー※３といった機能はそのままに、カートリッジ交換時期が視覚的にわかる液晶を搭載しました。







②6ヶ月使える浄水カートリッジ※1カートリッジ1個で1,800Lろ過できるので、交換は半年に一度だけ。交換回数が少なく、買い替えやごみ捨ての手間を省けます。③約50%節水シャワー※3浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切替で、お皿洗いに便利なシャワーモードは約50%節水。節約を意識したい方に嬉しい機能です。