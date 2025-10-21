巨大な脳みそが浮かぶ光輝くサイバー銭湯が帰ってくる！“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”『脳汁銭湯2025』開催

「脳汁銭湯」は、大好きなコトやモノを持って自分の時間を充実させている「ヲトナ*」たちを応援し、それぞれの生き様を肯定するマルハン東日本の「ヲトナ基地プロジェクト」における第5弾イベントです。「脳汁銭湯」は「脳が喜ぶ体験」にフォーカスし、誰もが親しみのある昔ながらの町の銭湯をクリエイティブのチカラで劇的にアップデート。脳汁が出るさまざまな仕掛けと演出を施し、この場所でしか味わうことのできない「光と狂気のNEW浴体験」を提供します。本イベントは11月26日の「いい風呂の日」に合わせ、大田区蒲田の老舗銭湯「女塚温泉 改正湯」」とのコラボレーションイベントとして開催します。「脳汁銭湯」は2024年11月に初開催し、10日間で4,457名のお客さまに来場頂きました。今年は「脳汁銭湯2025」としてさらにバージョンアップし、新たな脳汁体験をお届けします。* 「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた、「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち」を指すマルハン東日本の造語。企画監修には、数々の話題のイベントを手がけ、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJとして幅広く活躍するアフロマンス氏を迎え、旧き良き老舗銭湯を脳汁全開のクリエイティブ空間へとアップデートします。マルハン東日本は「ヲトナ基地プロジェクト」の一環である「脳汁銭湯」の開催を通じて、あらゆる人の「好き」というまっすぐな気持ちを応援・肯定するブランドであることを広く訴求し、特にZ世代を中心とした次世代ファンの獲得・育成に貢献することを目指します。「脳汁銭湯2025」のコンテンツの詳細、現地でご提供するフード＆ドリンクやオリジナルグッズ＆ノベルティなどに関する詳細情報については、今後の情報発信をお待ちください。







































アフロマンス/Afro&Co

本名 中間理一郎。1985年3月7日、鹿児島生まれ、京都大学建築学科卒。独創的なエンターテイメント企画を生み出すクリエイター、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJとして、東京と鹿児島を中心に全国で活動。「世の中に、もっとワクワクを」をスローガンに、クリエイティブカンパニー「Afro&Co.」を立ち上げ、泡にまみれる体験型イベント「泡パ」や、120万枚の花びらに埋もれるチルアウトバー「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」、光り輝く路面電車でやきいもを楽しむ「マグマやきいも電車」など、話題性豊かな企画を次々と打ち出し、場所や世代を問わず、幅広い層から支持を得ている。













◉ 【脳汁銭湯】開催概要◉ 館内イメージ◉ 企画監修▶︎ コメントあの「脳汁銭湯」が帰ってきます。2024年の初開催では、連日長蛇の列ができ、その反響の大きさに驚かされました。再びこのプロジェクトを実現できることを、心から嬉しく思います。私たちは、常識に縛られず、「好き」という感覚や、何かに没頭し熱狂的に生きる姿を肯定する場をつくりたいと願っています。脳汁銭湯は、そんな想いから生まれた、日常と非日常、リラックスと興奮、伝統と革新が交錯する実験場です。銭湯という生活の場にアートや光、音、テクノロジーを融合させることで、心と身体のゆるみを引き出し、そこから理屈を超えた快感やひらめきが溢れ出す。その瞬間に生まれる高揚もまた、僕が「脳汁」と呼ぶものです。2025年は、あの熱狂の“続編”。巨大な脳みそがまたぐ銭湯、動く壁画、LEDのれんやネオン演出といった要素を継承しつつ、新たな仕掛けも追加します。湯けむりと光が交わる空間で、あなたの感覚をもう一度、自由に解き放ってください。◉ 主催者コメントマルハン東日本カンパニー ブランド戦略部 仲 奈稚パチンコ店の店長経験を経て、現在は東日本カンパニーブランド戦略部にて「ヲトナ基地プロジェクト」の責任者を務めている。「人とつながりの力で、人生100年時代に生きるヨロコビを創造する。」という企業パーパスのもと、日常の中に「ヨロコビ」を生み出すブランド活動にも取り組んでいる。昨年2024年に開催した『偏愛横丁』にて、偏愛者として出演したアフロマンス氏の「ぶっ飛んだ思考」に深く共鳴し、そこからタッグを組み、本企画を進めている。▶︎ コメント「脳汁」という企画テーマには、伝統や常識を遊び心で再解釈することで、新しい体験を創造する挑戦が込められています。今回の老舗銭湯では、静かで癒しの場として親しまれる空間に、光の演出で湯面を鮮やかに彩る仕掛けや、湯船に驚くほど大量に何かを浮かばせるユニークなアイデアを導入します。本来「こうあるべき」とされてきたルールを一歩踏み出し、視覚、触覚、聴覚など5感のすべてで楽しむ新しい銭湯体験を提案することで、非日常の驚きを創りたいのです。「ルールを壊してはいけない」と思いがちな既成概念を、時代に合わせて柔軟にアップデートする必要性が今求められています。この取り組みをきっかけに、エンターテイメントが枠に囚われず多様な喜びを提供できるよう、ルールを超える新しい創造を追求し続けます。世代を越え、人々の脳がよろこぶ瞬間を生むこと。それが未来のエンターテイメントの鍵だと信じています。◉「ヲトナ基地プロジェクト」とはマルハン東日本では「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち」を、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語で「ヲトナ」と定義しました。マルハン東日本 が 目指す世界観に共鳴し、エキサイティングな人生を楽しむ「ヲトナ」たちが、子どもの頃のようにワクワクした気持ちで楽しいことを企てる「基地」のような場所にしたいという思いを込めて、「ヲトナ基地プロジェクト」と命名しました。 本プロジェクト を 通じて、大好きなコトやモノを持って自分の時間を充実させている「ヲトナ」たちを応援し、それぞれの生き様を肯定することを宣言します。「ヲトナ基地プロジェクト」 公式ウェブサイトhttps://www.maruhan.co.jp/east/media「脳汁協会」 X（旧Twitter）公式アカウント@noukyo777（https://x.com/noukyo777）「ヲトナ基地プロジェクト」 TikTok 公式アカウント@Wotonakichi（https://tiktok.com/@Wotonakichi）