¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¡ÖLITE¥×¥é¥ó¿·µ¬Æ³Æþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
10～99ID¤Î¿·µ¬·ÀÌó¼ÔÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ñÈ Ã£¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡Ê¥¥ã¥à¥«ー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ10～99ID¤Î¿·µ¬¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖLITE¥×¥é¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡ÖÌ¾»É´ÉÍý¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ³Æþ¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤À¤±¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ê²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðËÜµ¡Ç½¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖLITE¥×¥é¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀºÅÙOCR¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÌ¾»É´ÉÍý¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤ÎAI¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Þ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Ç¤ÎÌ¾»É´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢4,000¼Ò°Ê¾å¢¨¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëCAMCARD BUSINESS¤òÆ³Æþ¤·¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î°ÂÁ´¤Ê´ÉÍý¡¢¼ÒÆâ¤Î¿×Â®¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥æー¥¶ー´Þ¤à
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó
https://digitalpr.jp/table_img/2789/120609/120609_web_1.png
¢¨É½¼¨¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´¤Ç¤¹
¢¨¤´·ÀÌó¤ÏÇ¯´Ö·ÀÌó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë·î³Û¶â³Û¤ÏÇ¯´Ö·ÀÌóÎÁ¶â¤Î1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤Ç¤¹
¢¨¤´·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤ÏLITE¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½´ü´Ö¡Ë
¡¡2026Ç¯3·î31Æü15:00¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒÍÍ
1.¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡§
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þÅÀ¤Ç¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¤ò¤´·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡§
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¤ò¤Þ¤À¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤´·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µURL¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ´Åö±Ä¶È¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://camcard.jp/business/contact/general/
¡¦Ãíµ
¡¦ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄó¶¡¤òÄä»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
CAMCARD BUSINESS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCAMCARD BUSINESS¡Ê¥¥ã¥à¥«ー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ØÌ¾»É´ÉÍý¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¾»É¾ðÊó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¶¦Í¡×¤ä¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌ¾»É¸ò´¹¡×¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò´ë¶È¤Î»ñ»º¤È¤·¤ÆºÇÂç¸Â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÌ¾»É´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¡¡https://www.camcard.jp/business
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤ËºÌ¤ê¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢SaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWonder Cloud Works¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥Õ¥È¡ÖWPS Cloud¡×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦¼ÒÆâSNS¡ÖWowTalk¡×¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¡¢±¿ÈÂ¤äÇÛÁ·¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLanky Porter¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¡¦À¸¤Êý¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥Õ¥È¡ÖWPS Office¡×¥·¥êー¥º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡õ¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Care+¡×¥·¥êー¥º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¢¥É¥¯¥êー¥Êー¡×¥·¥êー¥º¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¡ÖNoccos¡×¤Ê¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤«¤é¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢AI¥µー¥Ó¥¹¤ÈÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§Å·Ìî
TEL:03-4226-8230¡¡FAX:03-4226-8231¡¡EMAIL:press@kingsoft.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×
https://www.camcard.jp/business
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://camcard.jp/business/contact/general/
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ñÈ Ã£¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡Ê¥¥ã¥à¥«ー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ10～99ID¤Î¿·µ¬¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖLITE¥×¥é¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡ÖÌ¾»É´ÉÍý¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ³Æþ¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤À¤±¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ê²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðËÜµ¡Ç½¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖLITE¥×¥é¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀºÅÙOCR¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÌ¾»É´ÉÍý¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤ÎAI¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Þ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Ç¤ÎÌ¾»É´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢4,000¼Ò°Ê¾å¢¨¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëCAMCARD BUSINESS¤òÆ³Æþ¤·¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î°ÂÁ´¤Ê´ÉÍý¡¢¼ÒÆâ¤Î¿×Â®¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥æー¥¶ー´Þ¤à
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó
https://digitalpr.jp/table_img/2789/120609/120609_web_1.png
¢¨É½¼¨¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´¤Ç¤¹
¢¨¤´·ÀÌó¤ÏÇ¯´Ö·ÀÌó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë·î³Û¶â³Û¤ÏÇ¯´Ö·ÀÌóÎÁ¶â¤Î1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤Ç¤¹
¢¨¤´·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤ÏLITE¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½´ü´Ö¡Ë
¡¡2026Ç¯3·î31Æü15:00¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒÍÍ
1.¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡§
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þÅÀ¤Ç¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¤ò¤´·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡§
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¤ò¤Þ¤À¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤´·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µURL¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ´Åö±Ä¶È¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://camcard.jp/business/contact/general/
¡¦Ãíµ
¡¦ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄó¶¡¤òÄä»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
CAMCARD BUSINESS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCAMCARD BUSINESS¡Ê¥¥ã¥à¥«ー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ØÌ¾»É´ÉÍý¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¾»É¾ðÊó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¶¦Í¡×¤ä¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌ¾»É¸ò´¹¡×¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò´ë¶È¤Î»ñ»º¤È¤·¤ÆºÇÂç¸Â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÌ¾»É´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¡¡https://www.camcard.jp/business
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤ËºÌ¤ê¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢SaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWonder Cloud Works¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥Õ¥È¡ÖWPS Cloud¡×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦¼ÒÆâSNS¡ÖWowTalk¡×¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¡¢±¿ÈÂ¤äÇÛÁ·¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLanky Porter¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¡¦À¸¤Êý¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥Õ¥È¡ÖWPS Office¡×¥·¥êー¥º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡õ¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Care+¡×¥·¥êー¥º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¢¥É¥¯¥êー¥Êー¡×¥·¥êー¥º¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¡ÖNoccos¡×¤Ê¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤«¤é¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢AI¥µー¥Ó¥¹¤ÈÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§Å·Ìî
TEL:03-4226-8230¡¡FAX:03-4226-8231¡¡EMAIL:press@kingsoft.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×
https://www.camcard.jp/business
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://camcard.jp/business/contact/general/