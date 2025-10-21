アラムコ・アジア・ジャパン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：ワリード・エム・ムラッド、以下AAJ）とSTEM Racing Japan は、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」に共同で出展することを発表いたします。







本パートナーシップは、STEM（科学・技術・工学・数学）教育の普及と、より持続可能なエネルギーソリューション及び次世代モビリティ技術の革新を目指すものです。両社は、展示ブースにおいて、最先端のエネルギー技術と、モータースポーツにインスパイアされた教育プログラム「STEM Racing」を紹介し、来場者に未来のモビリティと持続可能性について考える機会を提供します。







AAJの代表取締役社長 ワリード・エム・ムラッドは次のように述べました。

「アラムコは、F1®のグローバルスポンサーであり、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン™チームの戦略的パートナーとして、先進的なモビリティ技術を支える革新への貢献を目指しています。さらなる低炭素ソリューションへの投資は、排出量の削減と高いパフォーマンス基準の両立を目指す当社の姿勢を示すものです。STEM Racing Japanとの協業を通じて、モータースポーツの魅力とSTEM教育の持つ変革力を融合させることで、次世代にインスピレーションを与えることを目指しています。アラムコは、世界大会『Aramco STEM Racing World Finals』およびサウジアラビア国内大会のタイトルスポンサーとして、STEM教育へのグローバルな取り組みを継続しています。Japan Mobility Show 2025は、このビジョンを共有し、社会と革新の可能性を結ぶ絶好の機会となります。」







STEM Racing Japan 国内統括ディレクター 水野 順子は次のように述べました。

「私たちは、モータースポーツを通じてSTEM教育を楽しく、より身近なものにしていくことを目指しています。アラムコ・アジア・ジャパンとのパートナーシップにより、持続可能なモビリティ技術を若い世代に紹介し、未来を担うイノベーターを育むとともに、日本から世界へ羽ばたく人材を輩出できることを誇りに思います。」







背景と目的

アラムコ・アジア・ジャパンは、持続可能なエネルギーソリューションの開発と地域社会への貢献を重視しており、STEM教育の普及に取り組んできました。一方、STEM Racing Japanは、モータースポーツを活用した教育プログラムを通じて、若者に科学技術への興味を喚起しています。今回の共同出展は、両社の強みを活かし、持続可能なモビリティの未来を形作る次世代リーダーの育成を目指すものです。

Japan Mobility Show 2025では、両社の技術と教育への情熱を体現する展示を通じて、来場者に新たな視点と学びの機会を提供します。







出展概要

◾️イベント名： Japan Mobility Show 2025 （ジャパン モビリティ ショー 2025）

◾️開催期間：2025年10月30日（木）～11月9日（日）

◾️会場：東京ビッグサイト 東7ホール

◾️展示内容：

・アラムコの企業概要

・STEM Racing ：次世代エンジニア・イノベーターを育成するための実践的なSTEM教育プログラム

「Primary Challenge Workshop（プライマリーチャレンジワークショップ）」

小学生以下対象

土日祝：13:00・15:30の2回、各回9名様、先着当日予約受付

ペーパークラフトのミニチュアカーを組み立て、体験レースを楽しめます

「Race Experience (レース体験)」

高校生以下対象

当日ブースにて整理券を配布

20mのレーストラックで、ミニチュアカーを実際に走らせるレース体験ができます

◾️ウェブサイト：https://www.japan-mobility-show.com/







【アラムコ・アジア・ジャパン株式会社】

サウジアラビアの総合エネルギー・化学企業アラムコの日本現地法人です。日本及び周辺地域でのアラムコの事業のうち、マーケティング、資材調達、ロジスティクス、品質保証、IT、新規事業開発などへのサポートサービスを提供しており、現在、アジア地域でのサービス、資材関連の重要な拠点となっています。https://japan.aramco.com/ja-jp

【アラムコについて】

世界有数の総合エネルギー・化学企業として、当社のグローバルチームは、重要な石油供給から新エネルギー技術の開発に至るまで、あらゆる活動において影響力を発揮することに注力しています。 アラムコは、当社の資源をより信頼性が高く、より持続可能で、より有用になることを重視し、世界中の成長と生産性の促進に貢献しています。https://www.aramco.com







【STEM Racing Japan】

一般社団法人STEM Academy（ステム アカデミー）が公式運営を担い、「教育 × モータースポーツ × 国際キャリア形成」を軸に、産学官連携による人材育成を推進しています。STEM Racing Japanは、学校・企業・地域が連携し、子どもたちに世界へ挑戦する機会と、未来を切り拓く学びの場を提供しています。







お問い合わせ先

アラムコ・アジア・ジャパン株式会社

経営企画室 広報

電話：03-6367-3724/3730

メール：aaj-prd@aramcoasia.com

ウェブサイト：https://japan.aramco.com/ja-jp

STEM Racing Japan

メール：contact@stemracing.jp

ウェブサイト： https://www.stemracing.jp