大阪・なんばマルイにて、10月22日（水）～28日（火）の期間中にほっかほっか亭クラフトバーガーショップ「トリコバーガー北野田店」が限定出店

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、新規事業として2023年7月より展開しているクラフトバーガーショップ「トリコバーガー 北野田店」 を2025年10月22日（水)～28日（火) の期間中、なんばマルイ（大阪府大阪市）にて期間限定出店いたします。

トリコバーガー北野田店×なんばマルイ

https://www.instagram.com/torico_jp/

トリコバーガーは、ほっかほっか亭総本部が大切にする「できたて、つくりたてのおいしさ」を体現した、新規事業のクラフトバーガーショップです。使用食材にこだわり、ビーフパティは牛肉100％、オリジナルスパイスを使用したチキンなどを店内仕込み・店内調理しています。昨年秋に発売したアサイーボウルは、発売直後から大人気で、カフェとしての需要も高まりを見せています。

この度、より多くのお客さまに「トリコバーガー 北野田店」のおいしさをお届けするため、大阪・なんばマルイB1Fイベントスペースにて期間限定で出店いたします。今回のPOPUP SHOPでは、店舗でも好評をいただいている、こだわりの手づくり〈ブリート〉と、自家製メキシカンプリン〈フラン〉をご用意しました。また、商品ご購入の皆さまには「トリコバーガー 北野田店」で使用可能なお得なクーポンも配布いたします。満足感たっぷりのラインナップをこの機会にぜひお楽しみください。

■ 販売商品ラインナップ

● ブリート各種（ワカモレ・サルサ・テリマヨ）

たっぷりの新鮮野菜と、クリスピーチキンをトルティーヤでラップした、片手でも食べやすいサンドです。味の異なるソースでとサクサクチキンが合わさって、最後の一口までおいしいメニューです。

・販売価格：500円（税込）

トリコバーガーのブリート● フラン

メキシコでポピュラーなデザート〈フラン〉を自家製でつくりました。硬めのプリンのような食感で、砂糖の代わりに練乳を使用しているため、とても濃厚な味わいが特長です。是非、デザートやおやつにもお召し上がりください。

・販売価格：300円（税込）

■ 開催概要

トリコバーガーのフラン

【開催期間】 2025年10月22日（水)～10月28日(⽕) 11:00～20:00

【開催場所】 なんばマルイB1F 催事場 インフォメーション前

【詳細URL】 https://www.0101.co.jp/085/

■ トリコバーガーについて

トリコバーガー 北野田店トリコバーガー 北野田店

店名の「ToRico（トリコ）」という名前は、ご来店いただく皆さまに、お店のファン＝ ”とりこ”になって欲しい！という思いと、スペイン語で「うまい！」を意味する「Rico」をかけて名付けました。お店のデザインは、カリブ海に面したプエルトリコ（美しい港の意味）の街並みをイメージしていて、大阪府堺市を中心とした30代・40代女性層やファミリー層に支持いただいています。

また、15時からはフレッシュクレープやアルコール類も提供し、カフェ＆バルとしても営業しながらイートイン限定のビストロメニューもご提供。1人飲みやお子さま連れの家族飲みでもお気軽にご利用いただけます。また、モバイルオーダー、各種デリバリーサービスにも対応しています。

■ 店舗詳細

店舗名 ： トリコバーガー 北野田店

住所 ： 〒599-8126 大阪府堺市東区大美野2-10

アクセス ： 南海高野線 北野田駅から徒歩5分

営業時間 ： 10:00～21:30 ※不定休、「休業日」「営業時間」等は変更になる場合がございます。

駐車場 ： 6台

公式Instagram ： https://www.instagram.com/torico_jp/

公式HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/toricoburger/kitanoda

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に店を出店し、現在まで「お店での手づくり」にこだわり続けながら、地域の皆さまに「炊きたて。できたて。お店で手づくり。」のお弁当をお届けしてきました。現在では、豊かな暮らしをつくる事業を全国792店舗で展開しています。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当、バーガー

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii