こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【導入事例】登録支援機関のFuntoco、GTN Mobileを活用し外国人に入国初日から安心の通信環境を
「入国直後の安心設計」と「長期的なキャリアサポート」の両輪で外国人材の定着に伴走
外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、登録支援機関である株式会社Funtoco（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山本将人、以下「Funtoco」）とパートナーシップを結んでいます。Funtoco様には、外国人材が入国初日から通信環境を整えられるよう、外国人専用の通信サービス「GTN Mobile」を支援業務の中でご活用いただいています。
今回のFuntoco様の事例は、GTNのオウンドメディア「GTN WOW」に掲載しています。登録支援機関や外国人材を受け入れる企業の皆様の参考になれば幸いです。
入国直後の不安を解消する通信環境
外国人が入国した当日から携帯電話を利用できるかどうかは、その後の銀行口座開設や就業先との連絡、そして本人の安心に直結します。従来は、SIMカードを受け取るまでに時間が空いてしまい、外国人にとって大きな不安要因となっていました。一方で企業側にとっても、義務的支援の一環として携帯ショップへ同行する負担は少なくありません。
そこでFuntocoは、入国当日から使える外国人専用通信サービス「GTN Mobile」を活用し、外国人が入国前に契約を済ませることで、空港到着後すぐにSIMカードの利用を開始できるよう支援しています。これにより、外国人にとっては入国直後から安心して生活を始められる環境が整い、同社にとっても大幅な工数削減につながっています。
業務効率化により「外国人と向き合う時間」を創出
Funtocoは登録支援機関として、多いときには1カ月に何十人もの外国人の生活立ち上げを支援しています。業務効率化によって生まれた時間を、より「外国人と向き合う支援」に充てています。
AIやマニュアルで対応できる領域は仕組み化しつつも、外国人が抱える不安や悩みの中には「話を聞いてほしい」という気持ちが強いものもあります。Funtocoは、そうした声に直接耳を傾け、寄り添うことで、機械的な対応では得られない安心感を提供し、支援の質を高めています。
教育面でのサポートも強化し、長期的なキャリア支援へ
Funtocoは短期的な生活立ち上げ支援にとどまらず、外国人が日本で長く働けるよう教育支援も強化しています。特定技能1号から2号や、介護福祉士資格へのステップアップをサポートし、外国人のキャリア形成と、企業の安定的な雇用環境の両立を目指しています。
代表の山本氏は「外国人の要望を定期面談でヒアリングし、企業様と一緒に将来のプランを考えるようにしている。キャリアプランと育成プランを全員で共有し、ゴールに向けて一緒に動いていくのが理想であり、私たちのスタンスは『支援』というより『伴走』に近い」と語ります。
GTNは今後も、登録支援機関や受け入れ企業と連携しながら、外国人材の生活立ち上げから定着までを一貫して支援し、安心して働ける環境づくりに貢献してまいります。
【GTNについて】
GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
