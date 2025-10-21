10月24日（金）・25日（土）、体験型オフラインイベント「TikTok Autumn Fest」に「PUG」が出店！ 食べ物ASMRで人気のクリエイター、あやんぬ🍔 さんとのコラボ商品も！

2025年10月24日（金）・25日（土）、アーバンドック ららぽーと豊洲で開催される


“秋”をテーマにした体験型オフラインイベント「TikTok Autumn Fest」に、累計25万枚以上のベストセラー「ボストンクッキー」が話題のアメリカンチャンククッキーブランド「PUG」が出店いたします。



「TikTok Autumn Fest」は、この秋TikTokで日々生まれる多様なコンテンツやトレンド、そしてカルチャーを新たに発見し、リアルな場でその魅力を体験できるイベントです。


秋は何かに夢中になる季節ともいわれるように、本イベントのテーマは「#メロ秋」。秋を舞台に誰もが“メロメロ”になるほど夢中になれるコンテンツを、プラットフォームの枠を超えてオフラインで楽しんでいただくことを目指しています。




注目のフードブースには、人気クリエイターとのコラボメニューやTikTok上で話題となったお店が多数登場。今回PUGがコラボするのは、食べ物ASMRで人気のクリエイター、あやんぬ🍔 さん！ 互いの世界観が共鳴し、PUGならではの“ギルティ”なスイーツが誕生しました。



注目のイベント限定コラボスイーツは、PUGのベストセラーである「ボストンクッキー」とアイスクリームを組み合わせたPUGの看板商品「ボストンクッキークランチ」に、サクサクのポテトチップを豪快にトッピング。とろけるチョコレートソースをたっぷりかけて、色とりどりのカラーマシュマロでポップに仕上げました。ポテトの塩味とクッキーの甘さの絶妙なバランスはきっとあなたを虜にするはず！
また、あやんぬ🍔 さんご本人もイベント当日PUGブースに登場いたします。



あやんぬ🍔 さんと一緒に考えた可愛くてクセになる“超背徳系スイーツ”を味わっていただけるのは、この2日間のイベントのみ！ 当日はぜひPUGブースへお越しください！




■商品情報


商品名：ポテトチップクッキークランチ


商品価格：1,000円(税込)
※TikTok Autumn Fest会場限定の販売となります




■コラボクリエイター プロフィール



あやんぬ🍔 （@saapjii）



食べ物ASMRが人気のTikTok・SNSクリエイター。SNSの総フォロワーは200万人近い。2024関西コレクション出演、コラボグッズやスイーツ販売など幅広く活動中。愛嬌のよさと動画内のカラフルな世界観は女性やファミリー層、子供たちに大人気。バレエ、習字、体操、ダンスも得意。






■TikTok Autumn Fest 開催概要


開催日程


2025年10月24日（金）・25日（土）



開催時間（予定）


10月24日（金）：14:00-19:00


10月25日（土）：11:00-17:00



＜あやんぬ🍔 さん在店時間＞


10月24日（金）：１.14:00~ ２.16:00~


10月25日（土）：１.13:00~ ２.15:00~


※両日30分の予定でPUGブースにあやんぬさんが在店いたします。



会場


アーバンドック ららぽーと豊洲１（東京都江東区豊洲2-4-9）


屋台出展：1F シーサイドデッキ（屋外中庭）


巨大ライブペイント：1F ノースポートイベントスペース



入場無料


※会場参加方法、ブースやステージコンテンツの参加方法等、詳細は下記特設サイトをご確認ください。



屋台決済方法


クレジットカード、QR決済、交通系IC 等（現金はご利用いただけません）



特設サイト
https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/68d10550b624c403487539af




■PUG（パグ）について



Chunky, Melty, Guilty.


PUG’s Boston Cookie



一度食べたら虜になる、極上のクッキー体験



大きなクッキーを頬張るしあわせと、焼きたての味わいは格別です。




アメリカ・マサチューセッツ州が発祥といわれる、昔ながらのアメリカンクッキー。その食べごたえと味わいを大切にしながら、濃厚でリッチなチョコレートと香ばしいローストナッツ、日本人の味覚に合うような食材を隠し味に使用したPUGのクッキーは、クラシックなアメリカンクッキーを自由なスタイルと新しい楽しみ方で進化させています。



PUG 公式Instagram：


https://www.instagram.com/pug_cookie_and_coffee/



＜会社概要＞


社名：株式会社PUG


設立：2025年4月


代表：代表取締役 永砂 智史


所在地：東京都中央区兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F


資本金：12,997,500円


事業内容：飲食業態の企画・開発・運営